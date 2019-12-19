Новые тренды в маникюре: идеи праздничного дизайна, модные эффекты (фото)

Стиль жизни

Рождество и Новый год мы любим за то, что это лучшее время для мечтаний. Мы верим в чудеса, и нам кажется, что они так близко. Это время обожаем за то, что имеем много выходных. На Новый год и Рождество мы получаем подарки. И не меньшее удовольствие находим от их дарения. И еще одно удовольствие для каждой женщины — быть особенно красивой. Это касается и наряда, и прически, и макияжа. Не последнюю роль играет и маникюр. Со стильным дизайном вы будете себя чувствовать на празднике настоящей королевой. И, конечно, уже сегодня стоит продумать дизайн ногтей. Важно знать тренды. А зима приготовила модницам немало новинок. Идеями праздничного дизайна с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Тина Унгар. Также она рассказала, как лучше сочетать такой маникюр с одеждой.

— Праздничный дизайн — особенный, — говорит нейл-стилист Тина Унгар. — Актуальные цвета — красный, синий, белый. Очень красивы сочетания: королевский синий и серебро, элегантный красный и кремовый, белый и нюд. Лучший декор — блеск мягкого золота. Модные нарядные эффекты — «кошачий глаз» и бархат. Обязательно обратит на себя внимание зимний пейзаж. Цвета на ногтях должны сочетаться с одеждой, и, если они правильно подобраны, то окружающие непременно оценят ваш вкус.

Белый — цвет зимы. Эффект бархата ассоциируется с уютом. А зимние рисунки добавят вам шарма

— Возможно, вы дадите какие-то советы?

— Если в одежде вы предпочитаете яркие цвета, то маникюр и аксессуары должны быть не столь броскими. Если в вашем гардеробе преобладают нейтральные оттенки, в дизайне маникюра вам подойдут оттенки синего, красного, зеленого, фиолетового. Смело украшайте ногти рисунками, кристаллами или блестками. Стильный маникюр добавит эмоций в чудесный новогодний вечер. Вы услышите в свой адрес немало комплиментов.

Королевский синий и мягкое белое золото или серебро — прекрасный тандем для праздника

— Иной раз креатив подобен китчу. Как этого избежать?

— Используйте в дизайне ногтей не больше 2−3 оттенков. Не переусердствуйте с декором. Кристаллов и блесток не должно быть слишком много. Утонченность вкуса всегда приветствуется!

Красный и кремовый — эффектное сочетание. Добавьте немного блеска — и вы будете неотразимы

Если вы еще сомневаетесь, какой праздничный дизайн вам выбрать, «ФАКТЫ» предлагают ответить на вопросы теста «Рождественские истории». Ниже приведены цитаты из произведений всемирной литературы о зимних праздниках. Ваша задача — назвать произведение.

Эффект «кошачий глаз» в сочетании с зимним пейзажем смотрится весьма необычно

Тест «Рождественские истории» 1. «Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы». 2. «Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег». 3. «Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку». 4. «Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни… От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу… Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки».

5. «Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный читатель или слушатель, — Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, — и прошу как можно живее вообразить себе рождественский стол, весь заставленный чудными пестрыми подарками, которые ты получил в нынешнее Рождество, тогда тебе нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на все сияющими глазами. Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула: — Ах, как чудно, ах, как чудно!« Ответы к тесту. 1. «Дары волхвов», О Генри 2. «Ночь перед Рождеством», Гоголь 3. «Девочка со спичками», Андерсен 4. «Елка», Чехов 5. «Щелкунчик и Мышиный король», Гофман Если вы ошиблись не больше одного раза, вы прекрасно знаете мировую литературу. И, вероятно, не менее хорошо разбираетесь в искусстве. Скорее всего вы предпочитаете классику и в стиле. Лучший вариант маникюра для вас на зимние праздники — элегантный красный или королевский синий с блеском. Если вы ошиблись не более двух раз, вы реалист с нотками романтизма в мировоззрении. Зимний пейзаж на ногтях — лучший для вас выбор в период зимних каникул. Если вы ошиблись больше трех раз, вероятно, вы слишком деловой человек и вам не до сказок и сказочных историй. Наверняка для окружающих будет удивительно увидеть в дизайне вашего маникюра елочку или снежинку. А вы не бойтесь их удивить! И услышите в свой адрес немало теплых слов.

Ранее украинский дизайнер Елена Ястреб рассказала о самых модных украшениях на праздничный вечер.

А легкими рецептами праздничных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

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Фото из альбома Тины Унгар

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