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Новые тренды в маникюре: идеи праздничного дизайна, модные эффекты (фото)
Рождество и Новый год мы любим за то, что это лучшее время для мечтаний. Мы верим в чудеса, и нам кажется, что они так близко. Это время обожаем за то, что имеем много выходных. На Новый год и Рождество мы получаем подарки. И не меньшее удовольствие находим от их дарения.
И еще одно удовольствие для каждой женщины — быть особенно красивой. Это касается и наряда, и прически, и макияжа. Не последнюю роль играет и маникюр. Со стильным дизайном вы будете себя чувствовать на празднике настоящей королевой. И, конечно, уже сегодня стоит продумать дизайн ногтей. Важно знать тренды. А зима приготовила модницам немало новинок.
Идеями праздничного дизайна с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Тина Унгар. Также она рассказала, как лучше сочетать такой маникюр с одеждой.
— Праздничный дизайн — особенный, — говорит нейл-стилист Тина Унгар. — Актуальные цвета — красный, синий, белый. Очень красивы сочетания: королевский синий и серебро, элегантный красный и кремовый, белый и нюд. Лучший декор — блеск мягкого золота. Модные нарядные эффекты — «кошачий глаз» и бархат. Обязательно обратит на себя внимание зимний пейзаж. Цвета на ногтях должны сочетаться с одеждой, и, если они правильно подобраны, то окружающие непременно оценят ваш вкус.
— Возможно, вы дадите какие-то советы?
— Если в одежде вы предпочитаете яркие цвета, то маникюр и аксессуары должны быть не столь броскими. Если в вашем гардеробе преобладают нейтральные оттенки, в дизайне маникюра вам подойдут оттенки синего, красного, зеленого, фиолетового. Смело украшайте ногти рисунками, кристаллами или блестками. Стильный маникюр добавит эмоций в чудесный новогодний вечер. Вы услышите в свой адрес немало комплиментов.
— Иной раз креатив подобен китчу. Как этого избежать?
— Используйте в дизайне ногтей не больше 2−3 оттенков. Не переусердствуйте с декором. Кристаллов и блесток не должно быть слишком много. Утонченность вкуса всегда приветствуется!
Если вы еще сомневаетесь, какой праздничный дизайн вам выбрать, «ФАКТЫ» предлагают ответить на вопросы теста «Рождественские истории». Ниже приведены цитаты из произведений всемирной литературы о зимних праздниках. Ваша задача — назвать произведение.
Тест «Рождественские истории»
1. «Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы».
2. «Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег».
3. «Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку».
4. «Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни… От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу… Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки».
5. «Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный читатель или слушатель, — Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, — и прошу как можно живее вообразить себе рождественский стол, весь заставленный чудными пестрыми подарками, которые ты получил в нынешнее Рождество, тогда тебе нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на все сияющими глазами. Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула:
— Ах, как чудно, ах, как чудно!«
Ответы к тесту.
1. «Дары волхвов», О Генри
2. «Ночь перед Рождеством», Гоголь
3. «Девочка со спичками», Андерсен
4. «Елка», Чехов
5. «Щелкунчик и Мышиный король», Гофман
Если вы ошиблись не больше одного раза, вы прекрасно знаете мировую литературу. И, вероятно, не менее хорошо разбираетесь в искусстве. Скорее всего вы предпочитаете классику и в стиле. Лучший вариант маникюра для вас на зимние праздники — элегантный красный или королевский синий с блеском.
Если вы ошиблись не более двух раз, вы реалист с нотками романтизма в мировоззрении. Зимний пейзаж на ногтях — лучший для вас выбор в период зимних каникул.
Если вы ошиблись больше трех раз, вероятно, вы слишком деловой человек и вам не до сказок и сказочных историй. Наверняка для окружающих будет удивительно увидеть в дизайне вашего маникюра елочку или снежинку. А вы не бойтесь их удивить! И услышите в свой адрес немало теплых слов.
Ранее украинский дизайнер Елена Ястреб рассказала о самых модных украшениях на праздничный вечер.
А легкими рецептами праздничных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.
Лилия Ким также рассказала, как за 10 минут приготовить праздничную закуску, которая понравится всем.
Фото из альбома Тины Унгар
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!