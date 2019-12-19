Боец ММА выиграл бой, ни разу не ударив соперника (фото, видео)

Спорт

Интересный эпизод произошел в поединке смешанных единоборств (ММА) Fight Night Championship, проходившем в Хорватии, между боснийцем Ади Дураковичем и аргентинцем Франсиско Баррио.

После сигнала рефери о начале боя бойцы примерялись друг к другу, но на 9-й секунде Дуракович… опустил руки, тем самым просигнализировав, что не может продолжать поединок.

Victoria del argentino Francisco Barrio ante Adi Durakovic en Croacia. Rarisimo lo que paso. Veanlo ustedes mismo pic.twitter.com/0uthIgQ47e — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) 14 декабря 2019 г.

В случае, если бы Ади решил продолжать оставаться в октагоне и начал бой, последствия могли быть самыми печальными для него. «Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в машине скорой помощи и снова потерял сознание. Затем очнулся уже в больнице», — написал Дуракович на своей странице в Instagram, прикрепив фото из больницы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что девушка-боец ММА Саида Алетаха, выступавшая в хиджабе, умерла после жесткого нокаута.

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