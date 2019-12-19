23.21 / 23.42 25.75 / 26.11
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Боец ММА выиграл бой, ни разу не ударив соперника (фото, видео)

13:46 19 декабря 2019 303
Боец ММА выиграл бой, ни разу не ударив соперника (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Интересный эпизод произошел в поединке смешанных единоборств (ММА) Fight Night Championship, проходившем в Хорватии, между боснийцем Ади Дураковичем и аргентинцем Франсиско Баррио.

После сигнала рефери о начале боя бойцы примерялись друг к другу, но на 9-й секунде Дуракович… опустил руки, тем самым просигнализировав, что не может продолжать поединок.

В случае, если бы Ади решил продолжать оставаться в октагоне и начал бой, последствия могли быть самыми печальными для него. «Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в машине скорой помощи и снова потерял сознание. Затем очнулся уже в больнице», — написал Дуракович на своей странице в Instagram, прикрепив фото из больницы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что девушка-боец ММА Саида Алетаха, выступавшая в хиджабе, умерла после жесткого нокаута.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

День святого Николая

День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер