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Девушка-боец ММА в хиджабе умерла после жесткого нокаута (фото)
Трагедией завершился бой по смешанным единоборствам (MMA) в рамках турнира серии Fast & Furious Fight, проходившем в английском Саутгемптоне.
26-летняя британка иранского происхождения Саида Алетаха, выступавшая и тренировавшаяся в хиджабе согласно своей вере, была отправлена соперницей в жесткий нокаут, после чего спортсменку доставили в бессознательном состоянии с травмой головы в главную больницу города. К сожалению, врачи ничем помочь не смогли, и на следующий день боец умерла, так и не придя в сознание.
«Все участники должны быть готовы к тому, что они могут получить травму, хотя в 99,9% случаев этого не происходит. Но если такое случается, на наших турнирах всегда дежурят врач, парамедик и скорая помощь, всегда готовые прийти на помощь. Это первый трагический случай из 19 турниров, которые были организованы под нашей эгидой», — говорится в заявлении организаторов турнира серии Fast & Furious Fight.
«Саида Алетаха была прекрасным человеком. Она была предана спорту на 110%, каждый день преодолевая несколько миль, чтобы попасть на тренировку. Она начала заниматься у нас несколько месяцев назад, но быстро стала частью спортивной семьи. Нам будет ее очень не хватать», — прокомментировали смерть спортсменки представители спортивного комплекса Exile Gym в Саутгемптоне, где тренировалась Алетаха.
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