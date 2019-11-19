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Спорт

Девушка-боец ММА в хиджабе умерла после жесткого нокаута (фото)

12:14 19 ноября 2019 1352
Девушка-боец ММА в хиджабе умерла после жесткого нокаута (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Трагедией завершился бой по смешанным единоборствам (MMA) в рамках турнира серии Fast & Furious Fight, проходившем в английском Саутгемптоне.

26-летняя британка иранского происхождения Саида Алетаха, выступавшая и тренировавшаяся в хиджабе согласно своей вере, была отправлена соперницей в жесткий нокаут, после чего спортсменку доставили в бессознательном состоянии с травмой головы в главную больницу города. К сожалению, врачи ничем помочь не смогли, и на следующий день боец умерла, так и не придя в сознание.

«Все участники должны быть готовы к тому, что они могут получить травму, хотя в 99,9% случаев этого не происходит. Но если такое случается, на наших турнирах всегда дежурят врач, парамедик и скорая помощь, всегда готовые прийти на помощь. Это первый трагический случай из 19 турниров, которые были организованы под нашей эгидой», — говорится в заявлении организаторов турнира серии Fast & Furious Fight.

«Саида Алетаха была прекрасным человеком. Она была предана спорту на 110%, каждый день преодолевая несколько миль, чтобы попасть на тренировку. Она начала заниматься у нас несколько месяцев назад, но быстро стала частью спортивной семьи. Нам будет ее очень не хватать», — прокомментировали смерть спортсменки представители спортивного комплекса Exile Gym в Саутгемптоне, где тренировалась Алетаха.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в селе Тарасовка, что под Киевом, трагически погибла 18-летняя член сборной Украины по боксу Амина Булах.

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