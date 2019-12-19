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«Ливерпуль» — «Фламенго»: онлайн-трансляция финала клубного чемпионата мира
В субботу, 21 декабря, станет известен триумфатор чемпионата мира среди клубов, проходящего в Катаре. В решающем поединке на арене «Халифа» в Доха сойдутся победитель Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» и обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» (начало — в 19:30).
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию противостояния подопечных немца Юргена Клоппа и португальца Жорже Жезуша, за которой вы сможете следить в этой новости.
Путь в финал
Сильнейшие клубы Европы и Южной Америки начали свое выступление на турнире на стадии полуфинала. «Ливерпуль» лишь в компенсированное арбитром время вырвал победу у мексиканского «Монтеррея» — 2:1 (Мане, 12, Фирмино, 90+1 — Фунес, 14).
В свою очередь, самый популярный клуб Бразилии «Фламенго» отпраздновал волевой успех в поединке с сильнейшей командой Азии «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии — 3:1 (де Арраскаэта, 49, Бруно Энрике, 78, Али, 82, в свои ворота — Салем, 18).
Отметим, что если клуб из Рио-де-Жанейро впервые в истории оспорит трофей, то у «Ливерпуля» уже была одна неудачная попытка. В 2005 году земляки «Битлз» в японской Иокогаме проиграли в решающей встрече другому бразильскому клубу «Сан-Паулу» — 0:1.
Состав «Ливерпуля» дороже в восемь раз
По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Ливерпуля» дороже футболистов «Фламенго» больше, чем в восемь раз (1,18 млрд евро против 145,3 млн).
Самые дорогие футболисты команды Юргена Клоппа: египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане (по 150 млн евро), англичанин Трент Александер-Арнольд (110), голландец Вирджил ван Дейк (100), а также бразильцы Алиссон Бекер и Роберто Фирмино (по 90).
Что же касается игроков «Фламенго», то дороже всех стоят: бразильцы Райнер Жезус (25 млн), Габриэль Барбоза (23), уругваец Джорджиан де Арраскаэта (19), а также еще два представителя Бразилии Жерсон (14) и капитан команды Эвертон Рибейро (8).
Самый дорогой футболист «Фламенго» Райнер в 17 лет стоит 25 млн евро
История турнира
Клубный чемпионат мира по футболу, в котором участвуют чемпионы шести континентальных конфедераций, а также сильнейшая команда принимающей страны, проводит ФИФА.
Первый розыгрыш турнира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, ежегодно разыгрывавшегося в Японии в 1964 — 2004 годах между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.
С 2005 года клубный чемпионат мира проводится на постоянной основе. Самый титулованный клуб — мадридский «Реал», четырежды владевший трофеем, в том числе и в прошлом году.
А вообще клубный чемпионат мира пока выигрывали исключительно клубы из Европы (11 титулов) и Южной Америки (4).
Лучший бомбардир клубного чемпионата мира — португалец Криштиану Роналду, семь раз поразивший ворота соперников. Он же, вместе с Лионелем Месси из «Барселоны», — рекордсмен по голам в финальных матчах (по четыре).
Немецкий полузащитник Тони Кроос — первый в истории пятикратный обладатель трофея (в 2013-м — с «Баварией», а 2014-м, 2016-м, 2017-м и 2018-м — с «Реалом»).
Самый титулованный клуб мадридский «Реал» четырежды побеждал в турнире
Европа — Южная Америка — 7:3
Представители Европы и Южной Америки встречались друг с другом в финальных поединках 10 раз: в семи случаях успех сопутствовал клубам из Старого Света, в трех — южноамериканцам. Еще в четырех решающих дуэлях европейцы побеждали чемпионов Азии и Африки, а самом первом розыгрыше был южноамериканский финал.
Отметим, что клубы из Южной Америки не могут выиграть клубный чемпионат мира с 2012 года, когда на вершину поднялся бразильский «Коринтианс».
Кстати, последние пять лет трофей неизменно уезжал в Испанию.
2000-й год «Коринтианс» (Бразилия) — «Васко да Гама» (Бразилия) — 0:0 (по пенальти — 4:3)
2005-й «Сан-Паулу» (Бразилия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:0
2006-й «Интернасьонал» (Бразилия) — «Барселона» (Испания) — 1:0
2007-й «Милан» (Италия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 4:2
2008-й «Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛДУ (Перу) — 1:0
2009-й «Барселона» — «Эстудиантес» (Аргентина) — 2:1 в дополнит. время
2010-й «Интер» (Италия) — «Мазембе» (Конго) — 3:0
2011-й «Барселона» — «Сантос» (Бразилия) — 4:0
2012-й «Коринтианс» — «Челси» (Англия) — 1:0
2013-й «Бавария» (Германия) — «Раджа» (Марокко) — 2:0
2014-й «Реал» (Испания) — «Сан-Лоренсо» (Аргентина) — 2:0
2015-й «Барселона» — «Ривер Плейт» (Аргентина) — 3:0
2016-й «Реал» — «Касима Антлерс» (Япония) — 4:2 в дополнит. время
2017-й «Реал» — «Гремио» (Бразилия) — 1:0
2018-й «Реал» — «Аль-Айн» (ОАЭ) — 4:1
Международный стадион «Халифа»
Стадион в Дохе был открыт в 1976 году и вмещал всего 20 тысяч зрителей. В 2005-м, к Азиатским играм-2006, его полностью отремонтировали и расширили. Сейчас он вмещает 50 тысяч зрителей. К чемпионату мира по футболу 2022 года вместимость Khalifa International Stadium увеличат еще на 18 тысяч.
Международный стадион «Халифа» — домашняя арена сборной Катара и центральный объект спортивного комплекса в Дохе. В настоящее время в него входит академия спортивного мастерства, центр спортивной медицины и несколько спортивных площадок для разных видов спорта.
Стадион назван в честь Халифы бин Хамада Аль Тани, шестого эмира Катара, свергнутого в 1995 году своим сыном, эмиром Катара Хамадом бин Халифой Аль Тани.
На арене в 2006 году проходили летние Азиатские игры, в 2011-м — Кубок Азии по футболу, а в 2019-м — чемпионат мира по легкой атлетике, на котором «серебро» добыли украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих и прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.
Кстати, изначально решающий матч клубного чемпионата мира-2019 должен был состояться на новеньком стадионе «Эдьюкейшн Сити», но арену не успели открыть, и финал перенесли на «Халифу».
Стадион «Халифа» в Дохе
Призовые турнира в Катаре
Призовой фонд клубного чемпионата мира составляет 16,5 млн долларов. Победитель получит 5 млн в американской валюте, финалист — 4 млн, третье место оценивается в 2,5 млн, четвертое — в 2 млн, пятое — в 1,5 млн, шестое — в 1 млн, седьмое — в 500 тысяч.
Как известно, последним в турнире финишировал «Ианген» из Новой Каледонии, уступивший в дополнительное время матча плей-офф «Аль-Садду» из Катара — 1:3.
¼ финала: «Аль Садд» — «Монтеррей» (Мексика) — 2:3, «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — «Эсперанс» (Тунис) — 1:0.
Матч за 5-е место: «Аль-Садд» — «Эсперанс» — 2:6.
½ финала: «Фламенго» — «Аль-Хиляль» — 3:1, «Ливерпуль» — «Монтеррей» — 2:1.
В поединке за «бронзу» 21 декабря (в 16:30) сразятся «Монтеррей» и «Аль-Хиляль».
Главный трофей клубного чемпионата мира
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире финал «Ливерпуль» — «Фламенго».
Фото Getty Images, fifa.com, ФК «Ливерпуль», ФК «Фламенго»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!