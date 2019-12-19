Происшествия

На Львовщине сожгли редакцию газеты: фото и видео с места происшествия

В четверг, 19 декабря, во Львовской области сгорела редакция газеты «Голос Самбірщини». Ранее в Ровно сожгли автомобиль местного депутата.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что выгорели все кабинеты редакции районной газеты. По его словам, это был сознательный поджог. Также из помещения вынесли сейф с уставными документами, который впоследствии нашли на улице — злоумышленникам не удалось его взломать.

«Национальный союз журналистов выражает солидарность с нашими львовскими коллегами. И обращается к руководству МВД и Национальной полиции — обеспечить эффективное оперативное расследование чрезвычайного происшествия», — написал Томиленко.

Ранее сообщалось, что в Киеве сожгли авто главреда телеканала TVi Владимира Егорова, он связывает это с профессиональной деятельностью.

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