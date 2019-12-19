Эксперты определили лучшие в Украине коньяки

Украина

Всемирно известные сомелье и эксперты рынка алкоголя определили лучшие украинские коньяки. Так, на международном конкурсе Wine&Spirits 2019 коньяки Shustoff одержали громкую победу и завоевали рекордное количество наград.

По итогам закрытых дегустаций золотую медаль за качество и звание лучшего коньяка получила легендарная «Чайка».

Успех своих коньяков представители Shustoff объясняют использованием французских технологий, авторских рецептур целой династии мастеров купажа и высочайшим качеством уникальных коньячных спиртов собственного производства.



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