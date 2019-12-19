«Понял, что во-вот задохнусь»: в Черкассах мужчина спас двоих детей на пожаре (фото, видео)

Происшествия

В Черкассах 38-летний мужчина, рискуя жизнью, спас двоих детей на пожаре. Виталий Загребельный забежал в горящий дом и вытащил оттуда пятилетних братьев-близнецов. Огонь так быстро распространялся по дому, что, опоздай Виталий на пять минут, спасать уже было бы некого (ранее в Черкасской области при пожаре в частном доме погибли двое малышей). Мужчина рассказал «ФАКТАМ» подробности ЧП.

— Это произошло во вторник, 17 декабря, — говорит Виталий Загребельный. — Мы с женой были дома и примерно в 15:30 увидели из окна, что у соседей начался пожар. Из их дома (который совсем рядом с нашим) шел черный дым. Я тут же туда побежал. Перелез через забор, зашел в дом. Внутри все было задымлено. Чем дальше я проходил, тем тяжелее становилось дышать. Я разглядел две комнаты — слева и справа. Очевидно, в комнате справа и был очаг возгорания. Там сквозь черный дым я увидел красное пламя. Горели стены, огонь уже был на потолке. У входа в эту комнату увидел маленького ребенка — сына соседки Анны. А возле комнаты слева был его брат-близнец. Мальчишкам пять лет, они жили в этом доме вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. При виде меня дети еще больше испугались. Они раньше меня видели, но в той обстановке, видимо, приняли за незнакомца. Один мальчик начал убегать. А второй так и стоял возле охваченной огнем комнаты. Дети могли дышать, потому что они маленького роста — а внизу дыма было не так много. Я понял, что действовать нужно быстро.

Виталий взял мальчишек на руки и вынес из горящего дома.

— К счастью, они не сопротивлялись, — продолжает Виталий. — Я попросил их крепко обнять меня за шею. Мальчишки так и сделали. Я быстро вынес их на улицу и через забор передал своей жене. А сам побежал обратно — мальчики сказали, что в доме осталась их мать!

Но добраться до охваченных пламенем комнат Виталий в этот раз уже не смог.

— К сожалению, это уже было невозможно, — говорит мужчина. — Прошло всего несколько минут, а в дом уже было не зайти. Там все было в огне. Помню едкий дым и запах сгоревшей пластмассы, от которой я чуть не потерял сознание. А дым был настолько густой, что я вообще не видел, куда идти. Понял, что задохнусь, не дойдя до комнат. Я вышел из дома и побежал звать на помощь соседей. Пока ехали пожарные (а они, кстати, приехали быстро), люди поливали дом водой. Это не очень-то помогало, но соседи делали все, что могли.

Больше всего я боялся, что мама мальчиков потеряла сознание или, не дай Бог, уже задохнулась. Но когда приехали пожарные, женщина неожиданно сама выбежала из дома! Не знаю, как, но ей удалось прорваться через огонь. Когда выбегала, дымилась ее футболка… Соседи облили ее водой. Она плакала и кричала: «Где мои дети?!» Я сказал ей, что с мальчиками все в порядке. Не знаю, в какой из комнат она была в момент, когда начался пожар. Но она не знала, что я вынес детей, и искала их, бегая по горящему дому… Анна сильно обгорела. Особенно руки и лицо. Сейчас она в больнице, и ей нужны операции. Мы всем районом, чем можем, пытаемся помочь. Что касается мальчишек, то с ними, к счастью, действительно все хорошо. Они не получили ожогов, только очень испугались. И теперь им негде жить. В тех руинах, которые остались от их дома, невозможно находиться.

Виталий Загребельный признается: когда бежал в горящий дом, ему совсем не было страшно. Думал только о том, как помочь соседям.

- В тот момент я еще не знал, есть ли кто-то в доме, — говорит Виталий. — Дети могли быть и в садике. А когда я их там увидел, у меня не оставалось времени ни на страх, ни на раздумья. Нужно было действовать. Хорошо, что я вовремя увидел из окна этот пожар.

— Вы сами не пострадали?

— Нет. Вечером только кашлял и болело в груди. Но это ерунда по сравнению с тем, как пострадала Анна. Надеюсь, с ней все будет в порядке.

Родители 30-летней Анны (бабушка и дедушка близнецов) в момент, когда случился пожар, были на работе. Сейчас мама Анны Людмила Кавун находится в Черкасской городской больнице № 1 рядом с дочкой, которая лежит в реанимации ожогового отделения.

— У дочки ожоги 60 процентов поверхности тела, — рассказала «ФАКТАМ» Людмила Кавун. — Буквально час назад ей сделали первую операцию по пересадке кожи. Операций предстоит еще очень много. У Ани сильно обгорели руки, ноги и лицо. Внутренние органы вроде бы в порядке. Это дает надежду, что она выздоровеет. До операции дочка уже приходила в сознание. О пожаре мы пока не говорили. Только о детях. Аня все время спрашивает о мальчиках. Я рассказываю ей, что с ними все в порядке, что они уже ходят в садик. Сегодня они действительно в садике. Но они остались без крыши над головой. Наш дом сгорел, и идти нам некуда. Благодаря помощи волонтеров смогли снять квартиру. Уже обращались за помощью к мэру Черкасс, но нам отказали. Помогают только добрые люди. Из разных городов передают одежду, обувь, продукты. Даже детки из садика, куда ходят наши Ваня и Илюша, передают свои «сбережения»: орешки, шоколадки, игрушки… Люди у нас невероятные. Большое спасибо всем, кто не проходит мимо.

По словам Людмилы Кавун, сейчас на медикаменты для дочери уходит по несколько тысяч гривен в день.

— Уже ушли все наши сбережения, — говорит женщина. — И нужны такие суммы, которых у нас нет и никогда не было. Молюсь, чтобы мы справились.

— Известно, что стало причиной пожара?

— Вероятнее всего, загорелась проводка. Дом вспыхнул как свечка и выгорел очень быстро. Всю жизнь буду благодарить соседа Виталия за то, что спас детей. И Бога — за то, что помог Ане каким-то образом выбежать из горящего дома. В прошлом году в нашей семьей уже произошла одна трагедия — в автокатастрофе погиб мой сын. У него остались молодая жена и сын, которому в тот момент еще не было года. А сейчас чуть не погибла Аня. Остается надеяться, что она поправится.

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