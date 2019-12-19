В Одессе лицеисты пытали 11-летнего мальчика и снимали видео

Происшествия

В Одессе двое 16-летних подростков избили 11-летнего мальчика, заставили его раздеться и, сделав видеозапись пыток, растиражировали ее в соцсетях. О вопиющем инциденте стало известно после обращения мамы пострадавшего в полицию.

«Проверяя указанное обращение, полицейские обнаружили видео, которое распространялось в социальных сетях, и установили лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались, в частности, двое 16-летних учащихся профессионального лицея, один из которых уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа», — сообщили в Одесском региональном главке Нацполиции.

Установлено, что инцидент произошел в квартире, арендуемой одним из лицеистов. Правонарушители в присутствии еще нескольких несовершеннолетних избили 11-летнего мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили полностью раздеться. Вс' это подростки снимали на мобильный телефон.

Указанное событие правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины («Истязание»), которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к ЧП.

Как стало известно «ФАКТАМ», при инциденте присутствовали также другие подростки, однако никак не воспрепятствовали злоумышленникам. Последние и заманили мальчика в квартиру, где избили его, заставили оголиться и трогать себя за интимные части тела.

«Вот какое видео распространили эти негодяи, которые уже не впервые замечены в издевательствах и избиениях», — прокомментировали родители учащихся Килийской общеобразовательной средней школы-лицея № 1 (юг Одесской области).

Недавно в сети появилось жуткое видео из российского Новосибирска, где подросток избивает младшего ребенка практически на глазах у школьного охранника. Поводом для агрессии зачинщика драки стал низкий рост мальчика.

А в Кропивницком произошло ЧП в школе. Восьмилетнего мальчика жестоко избили сверстники. Пострадавший ребенок рассказал, что его избивали ногами всю перемену, а в какой-то момент к его обидчикам присоединился и ученик шестого класса.

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