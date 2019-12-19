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В России закрыли и засекретили громкое дело о гибели в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова

16:55 19 декабря 2019 338
Обломки самолета
Инф. «ФАКТОВ»

В РФ закрыли уголовное дело о крушении самолета Ту-154 над Черным морем, в котором в 2016 году погибли артисты ансамбля им. Александрова.

Как сообщает Meduza, при этом адвокат потерпевших Игорь Трунов заявил, что постановление о прекращении уголовного дела — государственная тайна.

Точная дата закрытия дела не известна.

Ранее сообщалось, что катастрофа Ту-154 над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Самолет, принадлежавший Минобороны, направлялся в Сирию. Погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и их руководитель Валерий Халилов.

Причиной катастрофы эксперты назвали ошибки экипажа: нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна и его неправильные действия при управлении.

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