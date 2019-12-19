Спорт

Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира

В пятницу, 20 декабря, во французском Анси продолжится программа третьего этапа Кубка мира по биатлону, на который заявлены почти три сотни спортсменов из 30 стран. Женщины пробегут спринтерскую гонку на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Накануне в мужском спринте чемпион мира Дмитрий Пидручный завершил спринт в топ-20.

Украину в женской гонке на Международном биатлонном стадионе имени Сильви Бекар среди 99 участниц представят пять спортсменок. Вита Семеренко выйдет на старт под 2-м номером, Валя Семеренко — под 12-м, Елена Пидгрушная (на фото) — под 39-м, Юлия Джима — под 58-м и Дарья Блашко — под 86-м.

Прямую видеотрансляцию женской спринтерской гонки смотрите 20 декабря на сайте «ФАКТОВ» в этой новости (начало — в 15:15).

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Спринт у женщин в прямом эфире покажут также телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Матч!» и «Беларусь 5».

Отметим, что в общем зачете Кубка мира лучшая из украинок Валя Семеренко занимает 17-е место, Елена Пидгрушная — 30-е, Юлия Джима — 31-е, Вита Семеренко — 32-е и пропускающая французский этап Анастасия Меркушина — 56-е.

В субботу, 21 декабря, на этапе Кубка мира в Анси состоятся гонки преследования у мужчин (в 14:00) и женщин (в 16:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Джима завоевала «серебро» на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Фото biathlon.com.ua

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