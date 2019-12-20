Стрельба на Лубянке: стала известна личность стрелка (фото, видео)

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Кровавое побоище в центре Москвы затеял, по предварительным данным, 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Об этом пишет РенТВ.

Согласно приводящейся информации, в прошлом это предприниматель из Подольска. Его фирма консультировала в области коммерческой деятельности, но была ликвидирована в 2015 году.

Манюров увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях. В ноябре мужчина с таким же именем и фамилией занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, следует из публикации на сайте организации.

Также в сети появились снимки, на которых, предположительно, запечатлен убитый Манюров.

В частности, Telegram-канал Baza приводит фото, на котором видно мужчину в футболке с волком и луной.

«Волк и Луна. Фото человека, напавшего на приемную ФСБ в Москве», — подписано фото в Сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 19 декабря в центре Москвы на Лубянке (у здания ФСБ) неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате завязавшейся перестрелки, по разным данным, пострадало от 2 до 5 человек. В том числе несколько сотрудников ФСБ. Нападавший был убит ответным огнем. По данным Telegram-канала LIFE SHOT, публиковавшего фотографии с места ликвидации мужчины на Лубянке, он был вооружен карабином «Сайга», а также имел при себе нож. Как минимум один человек был доставлен с огнестрельными ранениями в центр Склифосовского, где его прооперировали. В правоохранительных органах эту информацию пока не комментировали.

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