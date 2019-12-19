Стрельба на Лубянке: что сейчас происходит в центре Москвы (фото, видео)

В канун Дня ФСБ, который в России отмечается 20 декабря, неизвестные устроили возле здания ФСБ на Лубянке стрельбу.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на информацию ФСБ, стрельбу в приемной открыли три человека, все нападавшие убиты.

По данным ведомства, трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.

Видео ранения сотрудника правоохранительных органов

Выживший пробежал около 300 метров — до конца улицы Кузнецкий Мост и, отстреливаясь, завернул на площадь Воровского. Затем нападавший забежал в один из домов на улице Большая Лубянка и забаррикадировался там.

Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и СОБРа. В ходе перестрелки, в 19:15 преступник убит. Личности убитых устанавливаются, заявили в ФСБ.

Видео ликвидации одного из нападавших

Источник в ФСБ сообщил «Коммерсанту», что в результате нападения один силовик погиб, трое получили ранения, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Отметим, во время нападения на здание ФСБ, все руководство России во главе с президентом Путиным находилось на праздничном концерте, посвященном Дню ФСБ.

Сейчас сообщается, что движение на Лубянском проезде снова открыто. При этом, по словам очевидцев, сотрудникам офисов, расположенных неподалеку от места происшествия запретили подходить к окнам.

Следственный комитет возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о расстреле в колледже Благовещенска, а также о жутком убийстве в Санкт-Петербурге.