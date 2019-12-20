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Рекордсмен сборной Англии Уэйн Руни переезжает в роскошный особняк с бункером и конюшнями (фото)
Лучший бомбардир в истории сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который после выступлений в американской лиге MLS продолжит карьеру на родине — в «Дерби Каунти», в ближайшее время переедет в элитный особняк, расположенный в графстве Чешир, сообщает The Sun.
Покупка участка и строительство дома в прошлом году обошлись экс-форварду «МЮ», не раз попадавшему в скандальные ситуации, в 20 млн фунтов стерлингов (примерно 23,5 млн евро). Особняк и гараж с электрокаром будет соединять специальный туннель, по которому семья Руни сможет эвакуироваться в случае ограбления или других форс-мажорных обстоятельств. Электромобиль будет заряжен и готов к эксплуатации.
На территории особняка также расположены конюшни, гараж на шесть автомобилей, оранжерея и два искусственных озера для ловли рыбы.
На нижнем этаже дома находятся телевизионная комната, бильярдная, бар, винный погреб, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн, джакузи и сауна.
Кроме того, на первом этаже расположены главный вход и приемные, кухня, столовая, семейная комната, кабинет и библиотека.
В особняке также есть отдельные лифты — один для семьи, другой для посетителей.
Как известно, прежний дом Руни в Престсбери подвергся ограблению в 2016 году, после чего жена игрока Колин заявила, что пережила в связи с этим множество бессонных ночей.
Уэйн и Колин
Напомним, что за годы своей яркой карьеры 34-летний Уэйн Руни защищал цвета «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и американского «Ди Си Юнайтед». В футболке «МЮ» нападающий пять раз выиграл премьер-лигу, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.
Вместе с супругой Колин футболист воспитывает четырех сыновей — 10-летнего Кая, 6-летнего Клея, 3-летнего Кита и Каса Мака, которому в феврале исполнится два года.
Сыновья Уэйна Руни — Клей, Кит, Кас Мак и Кай
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уэйн Руни забил гол-красавец ударом со своей половины поля.
Фото Rex Features, Instagram
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!