Где в Киеве купить легальную елку: адреса

Клуб потребителей

До 31 декабря в столице работают 97 законных елочных базаров, сообщают в горгосадминистрации. На этих ярмарках можно приобрести новогоднюю атрибутику и легальные хвойные деревья, которые снабжены специальной маркировкой. Во всех районах Киева расположены точки по реализации заготовленных елок и сосен.

В Голосеевском районе: на улицах Изюмская, 1, Лятошинского, 14, Академика Заболотного, 48а, Маршала Конева, 5, Академика Вильямса, 6а, Васильковской, 11/11.

В Дарницком районе: на улицах Архитектора Вербицкого, 16, Бориса Гмыри, 1, 8, Декабристов, 9, Елизаветы Чавдар, 1 и 2, Михаила Драгоманова, 1, 5−7, Елены Пчелки, 2, Александра Мишуги, 2,4, Михаила Гришко, ½, Срибнокильской, ½, 5, 13, Урловской, 11/44−2, Ялтинской, 5а, 5б, на Днепровской набережной (возле ТЦ «Новус»), Здолбуновской, 2, Архитектора Вербицкого, 28а, пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской, пересечении улиц Анны Ахматовой и Петра Григоренко, пересечении улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой), пересечении улиц Урловской и Анны Ахматовой, на проспекте Петра Григоренко, 26, 41, Харьковском шоссе, 49, 57, 144, пересечении улиц Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова.

В Деснянском районе: на улицах Теодора Драйзера, 21, Градинской, 6, проспекте Владимира Маяковского, 15, 44,97.

В Днепровском районе: на улицах Амвросия Бучмы, 10, Андрея Малышко, 4а, Ивана Миколайчука, 9, Миропольской, 25, Митрополита Андрея Шептицкого, ½, Пражской, 1/35, Радужной, 4, Регенераторной, 5 В, Юрия Шумского, 1, бульваре Игоря Шамо, 2/7, проспекте Соборности, 2/1, 4, пересечении улицы Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо, пересечении улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского, пересечении улицы Сулеймана Стальского и бульв. Перова, пересечении улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.

В Оболонском районе: на улицах Бережанской, 22, Вышгородской, 44, Героев Днепра, 30, 32, 34, Ивана Ивашкевича, 6/8а, Иорданской, 17, Маршала Малиновского, 3, 12, 34, Александра Архипенко, 6а, на площади Оболонской, 6 (локация № 1, 2, 3), проспекте Героев Сталинграда, 27, 46, проспектах Минском, 2, Оболонском, 1б, Маршала Рокоссовского, ¾.

В Подольском районе: на улицах Ивана Кавалеридзе, 1, Юрия Кондратюка, 2, на Верхнем Валу, 16, Вышгородской, 45 (возле магазина «Варус»), 21/6, Маршала Гречко, 18, Светлицкого, 30/20 (локации № 1,2), на проспектах Василя Порика, 2 (распределительная полоса), Георгия Гонгадзе, 20, Правды, 39, 58 (ТЦ «Орнамент») (локация № 1, 2), 66 (локация № 1, 2), Свободы, 2.

В Соломенском районе: на бульваре Чоколовском, 19−22, улице Соломенской, 39.

В «Киевзеленстрое» просят киевлян после праздников не выбрасывать новогодние деревца на мусорку, а сдавать в приемные пункты, где их переработают на щепу для дальнейшего использования. В частности, ее можно подсыпать в лунки насаждений, чтобы защитить от пересыхания.

Пункты начнут работать уже со 2 января 2020 года по адресам: Проспект Голосеевский, 87 г, улицы Тростянецкая, 58а, Электротехническая, 26, Освободителей, 6, проспект Бандеры, 26а, Железнодорожное шоссе, 61, улицы Дмитриевская, 16а (производственная база), Бетховена, 8 (парк «Совки»), улицы Новополевая, 95а, Радистов, 1 В, спуск Герцена, 6, Бориспольское шоссе, 23 км, проспект Броварской, 2а, Броварское лесничество, кв. № 72.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как накажут за самовольно срубленную елочку. Кроме уплаты крупного штрафа, елочным браконьерам придется возместить средства за нанесенный природному фонду вред.

«ФАКТЫ» также писали, что ели и сосны в парках Киева обрабатывают ароматной жидкостью, чтобы предотвратить вырубку деревьев.

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