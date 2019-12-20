Банкноты 5 гривен заменили монетами (фото)

Деньги

В Украине продолжается процесс обновления банкнот и монет. В пятницу, 20 декабря Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 5 гривен и новую банкноту в 50 гривен.

Новая монета номиналом 5 гривен имеет диаметр 22,1 мм, что почти на 2 мм больше по сравнению с ранее выпущенной в обращение монетой в 2 гривни. Ее вес — 5,2 грамма. На монетах изображен Богдан Хмельницкий. Благодаря большему диаметру и отчеканенному на монете многограннику людям будет легко отличить ее от монет других номиналов.

Обновленные банкноты номиналом 50 гривен имеют аналогичный размер, подобную цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов, включая портрет выдающегося государственного деятеля Украины Михаила Грушевского на лицевой стороне. На обратной стороне в центре купюры изображено здание Украинской Центральной Рады, которое украшают с двух сторон фигуры рабочего и крестьянки. Размер новой банкноты не изменился — 72×136 мм. Цветовая гамма та же. Обновленная банкнота номиналом 50 гривен по дизайну соответствует новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, которые уже находятся в обращении.

В то же время новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты, включая улучшенную рельефность элементов печати, более совершенные элементы ультрафиолетовой и инфракрасной защиты. В частности, на банкноте есть многотоновый водяной знак — портретное изображение Михаила Грушевского и светлый элемент водяного знака — изображение цифрового обозначения номинала (размещено вертикально в правой нижней части многотонового водяного знака). Полимерная защитная лента с магнитным кодом полностью погружена в толщу бумаги. На ней с помощью увеличительного стекла можно увидеть прозрачные изображения в прямом и перевернутом виде: «50 ГРН», элемент малого Государственного герба Украины (трезубец) и подчеркнутое цифровое обозначение номинала «50». Оптически переменный элемент представляет собой стилизованное изображение флага, расположенного справа от портрета Михаила Грушевского. При изменении угла наклона банкноты цвет изображения флага меняется с малиново-фиолетового на оливково-зеленый. Также на банкноте есть сквозной элемент в виде цифрового обозначения номинала «50» и рельефные элементы изображений, шероховатость которых ощущается на ощупь.

Как сообщили в НБУ, первоначально планируется ввести в обращение по 5 млн банкнот номиналом 50 грн и монет номиналом 5 грн. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Нацбанка в регионах.

«Банки смогут отныне получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам, — сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко. — Банкнота номиналом 50 гривен и оборотная монета номиналом 5 гривен теперь являются действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках».

При этом банкир отметил, что НБУ создал максимально удобные условия для граждан: им не нужно обменивать банкноты номиналами 5 и 50 гривен старого образца на новые монеты и банкноты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно денежными знаками как нового, так и старого образца. Банкноты 5 и 50 гривен предыдущих лет выпуска постепенно, в результате естественного износа, будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами.

В НБУ отметили, что вскоре планируют полностью закончить обновление монетного и банкнотного ряда национальной валюты. В частности, 25 февраля 2020 года в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен, а примерно в середине 2020 года в обращение введут монеты номиналом 10 гривен. В Нацбанке пояснили, что замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Ведь монеты обращаются около 20—25 лет. В то время как банкноты 5 и 10 гривен требуют замены в среднем каждые один-два года.

Таким образом, номинальный ряд гривни сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. Поскольку те 25-копеечные монеты, которые попадают в банки, возвращаться в оборот не будут, постепенно их будет становиться все меньше, вплоть до полного выведения из обращения. В результате номинальный ряд гривни достигнет наиболее оптимального количества — 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

В НБУ подчеркнули, что номинальные ряды ведущих стран мира имеют в среднем 11—13 номиналов денежных знаков. Например, у австралийского доллара 11 номиналов, у британского фунта стерлингов и чешской кроны — 12 номиналов, у швейцарского франка — 13 номиналов. Таким образом, шесть гривневых банкнот и шесть монет в обращении — это не только удобно для расчетов, но и соответствует практике ведущих центральных банков мира.

Стоит напомнить, что 25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен. Она имеет инновационные полиграфические элементы защиты. В частности, это полимерная лента, введенная в толщу бумаги. Лента окрашена в пурпурный цвет и имеет ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. На нее нанесено цифровое изображение номинала и Малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

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