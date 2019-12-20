Известные рестораторы определили лучшую крафтовую водку

Украина

Путем слепой дегустации эксперты выбрали отечественный бренд «Первак». Известные украинские рестораторы особенно отметили оригинальный мягкий вкус водки, а также легкость ее пития.

Производители лучшей крафтовой водки рассказывают, что первый прообраз «Первака» появился еще во времена наших предков — казаков, которые с помощью дистилляционного аппарата перегнали первый крепкий напиток. Современный «Первак» создан по старинным уникальным рецептурам, которые из поколения в поколение передавались в украинских семьях.

Уникальная система перегонки делает вкус водки мягким, а ароматные спирты придают оригинальный вкус — именно так и создается настоящая домашняя «горилка».

Производители утверждают, что особенность бренда «Первак» в его крафтовости — в основе водки только авторские рецептуры и лучшие компоненты в составе. Каждая водка в коллекции «Первак» имеет свой оригинальный, неповторимый вкус, а уникальный дизайн бутылки еще раз подчеркивает преимущества ее содержимого. «Первак» придется по вкусу любителям настоящих крафтовых напитков.

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