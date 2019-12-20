23.12 / 23.36 25.64 / 26.02
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Известные рестораторы определили лучшую крафтовую водку

14:06 20 декабря 2019 231
Известные рестораторы определили лучшую крафтовую водку
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Путем слепой дегустации эксперты выбрали отечественный бренд «Первак». Известные украинские рестораторы особенно отметили оригинальный мягкий вкус водки, а также легкость ее пития.

Производители лучшей крафтовой водки рассказывают, что первый прообраз «Первака» появился еще во времена наших предков — казаков, которые с помощью дистилляционного аппарата перегнали первый крепкий напиток. Современный «Первак» создан по старинным уникальным рецептурам, которые из поколения в поколение передавались в украинских семьях.

Уникальная система перегонки делает вкус водки мягким, а ароматные спирты придают оригинальный вкус — именно так и создается настоящая домашняя «горилка».

Производители утверждают, что особенность бренда «Первак» в его крафтовости — в основе водки только авторские рецептуры и лучшие компоненты в составе. Каждая водка в коллекции «Первак» имеет свой оригинальный, неповторимый вкус, а уникальный дизайн бутылки еще раз подчеркивает преимущества ее содержимого. «Первак» придется по вкусу любителям настоящих крафтовых напитков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Пенсия в Украине

Надбавки, перерасчет и новые справки: в ПФУ ответили на ряд "нестандартных" вопросов о пенсиях

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер