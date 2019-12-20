Курс евро упал ниже 26 гривен: что будет дальше

Деньги

Стоимость иностранных валют продолжает снижаться, причем евро существенно обогнал доллар по темпам падения и опустился ниже психологической отметки в 26 гривен. Со среды, 18 декабря, доллар подешевел еще на 10 копеек, а евро — сразу на 22 копейки. Так, 20 декабря НБУ установил курсы на уровне 23,37 грн за доллар и 25,98 грн за евро. Похожая тенденция и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,12 грн, купить — по 23,37 грн, евро — сдать по 25,37 грн, купить — по 26,04 грн.

«Национальная валюта с утра в пятницу торгуется на уровне 23,28 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Россия и Украина близки к сделке по газу. В настоящий момент стороны пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.

Рынок в растерянности. Правительство заявило, что до конца года свернет некоторые выплаты и привлечет еще 10 млрд грн для покрытия дефицита бюджета в начале 2020 года. Такая позиция может быть расценена как предпосылка к ослаблению гривни и развороту рынка. Вероятно, в ближайшее время гривня вернется в диапазон 23,4−23,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Другие эксперты полагают, что курс доллара, напротив, продолжит падение.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,9%, — рассказал „ФАКТАМ“ старший аналитик компании „Альпари“ Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 23,56 до 23,37 грн (-0,8%). Кусры спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании „Укрдилинг“, за это же время снизились с 23,49—23,50 до 23,33—23,35 грн (-0,7%/-0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 23,33—23,58 до 23,12—23,37 грн (-0,9%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 1% до 1,1%.



Устойчивая тенденция снижения курса доллара наблюдается с 25 октября. С 4 декабря доллар на межбанке падал по итогам каждых торгов, однако в пятницу утром он незначительно рос. Примечательно, что при этом наличный доллар в банках продолжил дешеветь.



В ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю у отметки 23,2 грн, а наличный доллар в банках — 22,9−23,2 грн», — прогнозирует Иосуб.

Свою точку зрения относительно причин укрепления курса гривни к доллару высказал и председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. Он отметил, что официальный курс гривни с начала года, укрепился на 13%, с 27,7 до 24 гривен за доллар. При этом чистая покупка Национальным банком валюты составила более 5 млрд долларов.

Так, по мнению главы Совета НБУ, основным фактором увеличения предложения валюты на межбанковском валютном рынке был приток портфельных инвестиций, то есть спекулятивного капитала нерезидентов на рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в гривне. Приток составил 100 млрд грн с начала года. Вторым фактором стали благоприятные условия торговли за счет стабильно высоких мировых цен на товары украинского экспорта и снижения мировых цен на энергоресурсы. И третий фактор — высокий урожай сельскохозяйственных культур, который поддержал экспорт аграрной продукции.

Еще одним фактором укрепления гривни банкиры называют снижение уровня инфляции.

«Основной фактор, который влиял на курс в этом году, — это макроэкономическая стабилизация, — сообщил в интервью «Сегодня» заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. — Украина в течение последних лет придерживалась взвешенной фискальной и монетарной политики, и это принесло результат. Посмотрите на инфляцию: 4 года назад она превышала 40%, а сейчас мы снизили ее почти до 5% в год. И в дальнейшем НБУ будет удерживать ее на этом уровне за счет последовательной монетарной политики, независимой от политических раскладов. Дефицит бюджета, несмотря на большие выплаты по внешним долгам, не растет, а снижается. Нет скрытых проблем в финансовом или энергетическом секторах.

Иностранные инвесторы видят эту картину и адекватно ее оценивают. Украина идет путем реформ, ВВП растет на 3−4% ежегодно, экономическая политика выглядит последовательной, а доходность в гривне привлекательная. Все это способствует интересу нерезидентов к украинскому рынку.

Да, пока что иностранцы вкладываются в основном в долговые облигации правительства, то есть в ОВГЗ. Но вложения в ценные бумаги, так называемые портфельные инвестиции, — это только первый шаг. В развивающихся странах, которые становятся на путь реформ, инвесторы, как правило, сначала вкладывают деньги в простые инструменты. Они дают деньги государству, потому что больше доверяют ему. А затем уже инвестиционные средства идут в частный сектор. Если Украина и дальше будет идти путем реформ, то в ближайшие годы мы увидим приток реальных инвестиций. Кабмин уже заявлял, что видит возможность привлечения 50 млрд долларов инвестиций в течение 5 лет. Это, безусловно, будет очень позитивный фактор. При этом мы должны понимать, что приток денег в страну создает ситуацию, когда предложение валюты значительно превышает спрос, и все это влияет на курс, поскольку он у нас плавающий, мы его руками и ногами не держим, так как он должен отражать реальные тенденции в экономике", — отметил Чурий.

Однако, в отличие от чиновников и банкиров, простые украинцы видят, что такое существенное укрепление национальной валюты почти не влияет на стоимость товаров и продуктов питания в украинских магазинах. Более, того некоторые товары продолжают дорожать. По мнению представителей бизнеса, главная причина того, что цены на импортные товары не снижаются вслед за курсом доллара, — это недоверие предпринимателей к обоснованности укрепления гривни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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