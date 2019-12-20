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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: двое погибли, трое в больнице (фото)

14:47 20 декабря 2019 108
ДТП под Одессой 19.12.19
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в четверг, 19 декабря, на 220-м километре автотрассы Одесса — Рени произошло ДТП с человеческими жертвами. Со стороны Одессы, в условиях плотного тумана, двигался микроавтобус Ford Transit. Неожиданно на его пути посреди дороги оказался человек. Несмотря на экстренное торможение, автобус не смог избежать столкновения и сбил пешехода, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry. В результате легковушка вылетела в кювет, а автобус «завалился» на бок.

Как стало известно «ФАКТАМ», за рулем Toyota Camry находился руководитель Килийского коммунального предприятия «Жилсервис», экс-начальник килийского отделения ГАИ Вячеслав Чебан.

«ДТП случилось возле села Утконосовка Измаильского района. Установлено, что 31-летний водитель микроавтобуса Ford Transit совершил наезд на неизвестного мужчину, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Camry, двигавшимся по встречной полосе. В результате аварии пешеход и 46-летний водитель легкового автомобиля погибли на месте. Чтобы извлечь тело водителя Camry из покореженного авто, пришлось привлекать спасателей, которые с помощью специального приспособления срезали крышу автомобиля», — сообщили в полиции.

Также травмированы водитель и двое пассажиров Ford Transit.

По данному факту следователи открыли производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что число жертв жуткого ДТП, произошедшего утром 9 декабря между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе Одесской области, возросло. 19 декабря в реанимации умер еще один ребенок. Его младший брат скончался 11 декабря. Мать мальчиков была за рулем автомобиля и погибла на месте.

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