Стиль жизни

«Лапти» из баклажанов и гречневый торт: простые рецепты для новогоднего стола от популярного телеведущего (фото)

В День святого Николая состоялся традиционный благотворительный марафон «Різдвяний Сніданок з 1+1», посвященный проекту «Здійсни мрію». Маленькие подопечные этого проекта часто становились героями материалов «ФАКТОВ». Традиционно во время марафона украинские знаменитости презентовали зрителям свои уникальные лоты. Был среди них и лот популярного телеведущего Руслана Сеничкина - стать водителем зеленого троллейбуса (его детская мечта) и проехаться вместе с покупателем лота по улицам Киева, пообщаться и сделать селфи. — Новый год — особенное время, — признался Руслан. — Всем хочется хотя бы на время стать волшебниками и самим поверить в чудеса. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ведущий «Сніданку з 1+1» Руслан Сеничкин рассказал о том, где будет встречать Новый год, и поделился рецептами для праздничного застолья.

— Какие блюда вы традиционно готовите на Новый год?

— Я знаю множество вкусных рецептов к Новому году, но, поскольку 31 декабря мы с коллегами будем вести праздничный выпуск утреннего шоу, скорее всего, не успею накрыть пышный праздничный стол. Но даже если времени будет в обрез, приготовлю «Лапти» — это блюдо моего детства, которое часто делала мама.

Готовить «Лапти» очень просто: сначала нарезаем баклажаны вдоль, солим их и перчим, потом обмакиваем в яйцо и жарим на среднем огне. В конце баклажаны смазываем сметаной, смешанной с чесноком и томатом, и можно еще добавить зелень петрушки.

— Вы ставите дома елку?

— Думаю, в этом году не буду. Возможно, куплю две-три еловые ветки для аромата и поставлю их вместе с новогодней свечой на стол, чтобы создать праздничную атмосферу. В этом году я бы с удовольствием встретил Новый год на Софийской площади, где будет ярмарка с вкусно пахнущим глинтвейном, ароматом корицы и приятной новогодней едой.

— Недавно вы были на Кипре и изучали там местную кухню.

— О! Я привез множество новых рецептов. Кстати, сам делал даже знаменитый сыр «Халлуми». Это сыр, который не плавится и очень хорошо держит температуру. Он делается из козьего или овечьего молока. Процессу приготовления меня учили киприоты. Как и умению готовить «Кефтедес» — местные котлеты, они отличаются от обычных тем, что жарятся во фритюре и все ингредиенты достаточно крупно нарезаны. Это блюдо, в котором гарниром выступает их традиционный булгур. Он не выглядит как крупный турецкий, а больше похож на крупу «Кус-кус». Под конец года мне вообще удалось объездить достаточно много интересных мест.

— Где вы еще побывали?

— Съездил в Италию, где в Тоскане научился готовить местные блюда. Был в Польше, где готовил бигус и зуппу. Бигус — это второе блюдо из квашеной капусты и мяса. А зуппа — рассольник по-польски. В небольшом городе Крыница ощутил даже вкус высокой кухни! Оказалось, перловку можно потрясающе приготовить с рыбой и взбитыми кислыми белками.

Кстати, перед Новым годом планирую еще съездить в Стамбул, но уже с благородной миссией в рамках благотворительного проекта «Здійсни мрію».

— Какие блюда посоветуете приготовить на новогодний стол, чтобы они не сильно били по карману?

— Можно попробовать сделать что-то вкусное из гречки. Например, гречаники. Получится, как минимум, необычно, при этом бюджетно и вкусно. Рецепт гречаников простой: отварить гречневую крупу до готовности и остудить. Мясо вместе с луковицей пропустить через мясорубку. В полученный фарш добавить яйца, соль и перец, после чего тщательно вымешивать. Соединить фарш с гречкой, еще раз все хорошо перемешать и сформировать котлеты. Панировать их в муке и обжарить с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки.

Попробуйте сделать и гречневый торт! Для этого повторяем рецепт гречаников, но делаем все в больших размерах. Нам нужно, чтобы гречаник был по форме как стандартный блин. Для прослойки можно приготовить обычную заправку из сметаны и чеснока или любую другую по вкусу. Гречневый торт отлично украсит ваш новогодний стол.

— Что будет у вас на столе?

— Подумываю над тем, чтобы приготовить утку с мандариновой сальсой. Ее вкус такой необычный, что, поверьте, сложно будет оторваться! Рецепт приготовления не очень простой, но это блюдо стоит того, чтобы его сделать.

Утка с мандариновой сальсой Ингредиенты: мандарины — 8 штук;

клюква — 20 граммов;

натертый имбирь — 1 столовая ложка;

мёд — 3 столовые ложки;

уксус — 1 столовая ложка;

утиные ножки — 4 штуки;

апельсиновая цедра — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

апельсиновый сок — 0,5 стакана;

приправа сумах — 1 чайная ложка;

щепотка соли и душистый перец; Приготовление Для маринада вылить в миску полстакана апельсинового сока, добавить 1 чайную ложку приправы сумах, молотый душистый перец, соль, цедру апельсина, перемешать. В маринад положить утиные ножки, перемешать, оставить мариноваться на полчаса.

Затем выложить утиные ножки в форму, залить маринадом, сверху форму накрыть фольгой, поставить в духовку. Запекать в течение 15 минут при температуре 230 °C. Потом температуру убавить до 140−150°С и запекать в течение 1,5 часа. Мандарины почистить, снять с долек шкурку, измельчить, положить на горячую сковородку. К мандаринам добавить натертый имбирь, клюкву, 1 столовую ложку сахара. Довести до кипения, добавить мед, щепотку соли, 1 столовою ложку уксуса, томить 2−3 минуты, охладить. За несколько минут до того, как утка запечется, снять с формы фольгу, увеличить температуру до 200 °C, оставить в духовке, чтобы запеклась корочка. Готовые утиные ножки положить на тарелку, полить мандариновой сальсой.

Ранее легкими рецептам самых популярных новогодних сладостей с «ФАКТАМИ» поделилась судья проекта «МастерШеф» известный кулинар Елизавета Глинская.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter