- 19:20 "Евробляха" перекрыла трамвайные пути на Подоле: что придумали пассажиры
- 19:19 Муж королевы Елизаветы попал в больницу
- 19:15 Стрельба на Лубянке: число жертв возросло
- 19:14 Сова тайно жила на рождественской елке американцев в течение недели
- 19:08 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Фламенго»: расписание трансляций финала клубного чемпионата мира
- 19:08 Джонсон добился своего: стало известно, когда Британия выйдет из ЕС
- 18:44 Камера наблюдения подтвердила версию о поджоге авто активистки «Батьки SOS» в Киеве
- 18:37 В Киеве полиция штурмовала здание суда, где рассматривают "дело Шеремета": что произошло
- 18:12 Почему Лукашенко не может договориться с Путиным: названы три важных момента
- 18:09 Инвесторы просят Зеленского призвать Геруса к поиску компромисса по "зеленому" тарифу
- 17:56 Форвард «Динамо» Беседин не прошел допинг-тест: что известно
- 17:53 Группу прокуроров по делу Шеремета сформировали заново: что произошло
Инвесторы просят Зеленского призвать Геруса к поиску компромисса по "зеленому" тарифу
Инвесторы, представляющие большинство участников сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ) и вложившие в Украину 4 млрд евро, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать компромиссное решение по «зеленым» тарифам, достижению которого препятствует комитет ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг во главе с Андреем Герусом. Открытое обращение к президенту обнародовано на сайте Европейско-Украинского энергетического агентства.
«Мы готовы рассмотреть вопрос об ограниченном снижении действующей ставки „зеленого“ тарифа», — говорится в обращении, которое подписали около 30 международных и украинских компаний.
Группа инвесторов просит президента обеспечить поддержку норм, предложенных компромиссным законопроектом № 2543, который предусматривает механизм добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа.
«Мы считаем этот закнопроект сбалансированным компромиссным решением между инвесторами и государством», — говорится в обращении.
Инвесторы уверены, что этот законопроект позволит улучшить инвестиционный климат Украины.
Достижение компромисса затрудняется из-за позиции профильного комитета Верховной рады, который возглавляет Андрей Герус. 13 декабря комитет отказался поддержать этот проект закона — его поддержали 8 из 17 членов комитета. Против голосовали члены комитета от фракции «Слуга народа» во главе с А. Герусом.
«Учитывая важность сектора ВИЭ для экономики Украины и для предотвращения изменения климата, мы любезно просим вашей поддержки в обеспечении стабильного регуляторной среды сектора ВИЭ, в частности, путем поддержки компромиссного решения, предложенного в проекте закона № 2543. Мы открыты для диалога и готовы предоставить Вам всю необходимую дополнительную информацию о нашей общей позиции», — говорится в обращении инвесторов.
Напомним, ранее Международные компании предупредили о рисках многомиллиардных арбитражей против государства Украина из-за возможного ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа.
12 декабря посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальные услуги Андрея Герус, в котором призвали к нахождению компромисса с инвесторами в вопросе «зеленого» тарифа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..