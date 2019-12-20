Инвесторы просят Зеленского призвать Геруса к поиску компромисса по "зеленому" тарифу

Политика

Инвесторы, представляющие большинство участников сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ) и вложившие в Украину 4 млрд евро, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать компромиссное решение по «зеленым» тарифам, достижению которого препятствует комитет ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг во главе с Андреем Герусом. Открытое обращение к президенту обнародовано на сайте Европейско-Украинского энергетического агентства.

«Мы готовы рассмотреть вопрос об ограниченном снижении действующей ставки „зеленого“ тарифа», — говорится в обращении, которое подписали около 30 международных и украинских компаний.

Группа инвесторов просит президента обеспечить поддержку норм, предложенных компромиссным законопроектом № 2543, который предусматривает механизм добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа.

«Мы считаем этот закнопроект сбалансированным компромиссным решением между инвесторами и государством», — говорится в обращении.

Инвесторы уверены, что этот законопроект позволит улучшить инвестиционный климат Украины.

Достижение компромисса затрудняется из-за позиции профильного комитета Верховной рады, который возглавляет Андрей Герус. 13 декабря комитет отказался поддержать этот проект закона — его поддержали 8 из 17 членов комитета. Против голосовали члены комитета от фракции «Слуга народа» во главе с А. Герусом.

«Учитывая важность сектора ВИЭ для экономики Украины и для предотвращения изменения климата, мы любезно просим вашей поддержки в обеспечении стабильного регуляторной среды сектора ВИЭ, в частности, путем поддержки компромиссного решения, предложенного в проекте закона № 2543. Мы открыты для диалога и готовы предоставить Вам всю необходимую дополнительную информацию о нашей общей позиции», — говорится в обращении инвесторов.

Напомним, ранее Международные компании предупредили о рисках многомиллиардных арбитражей против государства Украина из-за возможного ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа.

12 декабря посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальные услуги Андрея Герус, в котором призвали к нахождению компромисса с инвесторами в вопросе «зеленого» тарифа.

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