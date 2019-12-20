Джонсон добился своего: стало известно, когда Британия выйдет из ЕС

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В пятницу, 20 декабря, Палата общин британского парламента большинством голосов поддержала план премьер-министра Бориса Джонсона по выходу королевства из состава Евросоюза. Как сообщает BBC, законопроект одобрили 358 депутатов, против высказались 234.

Теперь документ должна одобрить Палата лордов, после чего он попадет на подпись королеве Елизавете II. Но это уже формальности. Ее Величество не станет препятствовать вступлению закона в силу.

Таким образом, Джонсон добился своего. Brexit произойдет 31 января 2020 года, как и обещал британский премьер в ходе предвыборной кампании. Напомним, консерваторы на внеочередных парламентских выборах, инициированных Джонсоном, одержали убедительную победу. Лейбористы, ведомые Джереми Корбином, показали худший результат с 1935 года. Тори получили абсолютное большинство в Палате общин, что и позволило им сейчас принять план Джонсона.

Он был согласован британским премьером с Евросоюзом в октябре 2019 года. Старый состав нижней палаты британского парламента отверг договор с Брюсселем, обязав Джонсона просить ЕС о новой отсрочке. Джонсон подчинился, но настоял на проведении досрочных выборов. А в Брюссель направил вместо одного три письма, в которых изложил свою позицию и просил ЕС не давать новую отсрочку по Brexit. Он хотел, чтобы выход Британии состоялся 31 октября. Брюссель отсрочку дал. Тогда Джонсон пошел ва-банк с досрочными выборами. И победил.

Соглашение по Brexit, принятое 20 декабря Палатой общин, подразумевает переходный период, который продлится год. В течение этого времени Британия и страны ЕС должны будут пересмотреть свои отношения. Это касается многих вопросов, в первую очередь, экономических. ЕС указал в договоре, что переходный период в случае необходимости может быть продлен. Джонсон утверждает, что этого не потребуется. Он обещает, что успеет согласовать с Брюсселем соглашение о свободной торговле.

Джонсон обещает британцам небывалый экономический расцвет. Однако так думают далеко не все подданные Ее Величества. Например, шотландцы в большинстве своем голосовали на референдуме в июне 2016 года против выхода из состава ЕС. Их мнение защищает Шотландская национальная партия во главе с Николой Стерджен. Она требует, чтобы новое правительство Великобритании разрешило шотландцам провести референдум, на который будет вынесен вопрос о выходе Шотландии из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Стерджен видит в этом единственную возможность для Шотландии остаться в составе Евросоюза.

Усилились похожие настроения и в Северной Ирландии. Ирландский вопрос был одним из камней преткновения в переговорах между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit. Джонсон пообещал, что жесткой границы между Республикой Ирландия, которая является независимым государством и остается в составе ЕС, и Северной Ирландией не будет. Был найден и компромисс по таможенным вопросам. Тем не менее ирландцы очень встревожены и не верят, что за год переходного периода все эти вопросы будут решены.

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