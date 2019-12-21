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Теннисист обошел Бекхэма и Канье Уэста: назван самый стильный мужчина десятилетия
Известный игрок в теннис, третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер признан самым стильным мужчиной второго десятилетия XXI века по версии читателей журнала GQ.
Он набрал 59% голосов, пишет sportbox.ru.
В финале оппонентом спортсмена стал актер Тимоти Шаламе. За победу также боролись Дэвид Бекхэм, Леброн Джеймс, Рассел Уэстбрук, рэперы A$AP Rocky и Канье Уэст.
В 2016-м журнал GQ уже признавал Федерера самым стильным мужчиной года.
38-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Кроме того, он выиграл 103 турнира ATP. Ранее в нынешнем году Федерер был признан лучшим игроком года по версии болельщиков.
Напомним, что занимающие первые три строчки мирового рейтинга Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер в 2019 году провели всего по 11 турниров. Это при том, что гарантированной зарплаты у теннисистов нет, а гонорары распределены крайне неравномерно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что голосование опередило самый популярный модный бренд на планете.
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