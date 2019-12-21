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Происшествия

На улицах Запорожья грабители нападали на женщин, используя электрошокер (фото)

8:58 21 декабря 2019 76
Электрошокер
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье за один день, 20 декабря, от действий грабителей с электрошокером пострадали две женщины.

Как сообщили в Патрульной полиции Запорожской области, первый вызов в полицию поступил рано утром, около 6:00. Женщина сообщила, что на улице Почтовой на нее напали двое неизвестных, которые угрожали ей шокером и требовали отдать мобильный телефон.

Через 20 минут поступил еще один вызов — на сей раз нападение произошло по улице Днепровской. После обследования территории полицейские заметили двоих мужчин, приметы которых сходились с описанными пострадавшими.

Их остановили, и при досмотре обнаружили похищенные вещи и электрошокер.

На данный момент грабители задержаны, им инкриминируют часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса («Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

Полиция опубликовала их фото.

Напомним, случаи разбойного нападения на женщин в последнее время участились и в Киеве. Так, 17 декабря парень жестоко избил пожилую женщину на территории жилого массива Теремки, а на столичном жилмассиве Русановка неадекват нападал безосновательно нападал на женщин с кулаками. Его даже отдали под суд, однако судьи отпустили фигуранта под личное обязательство.

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