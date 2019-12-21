- 10:53 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция мужской и женской гонок преследования
- 10:43 Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: свадебные фото
- 10:27 Медика-добровольца не пустили в зал ожидания на киевском вокзале: в сети волна возмущения
- 10:12 Ельченко подсчитал количество агентов ФСБ в ООН
- 09:40 В Украине стартует верификация всех социальных выплат: что нужно знать
- 09:38 Винник, Бабкин, Барских и... неизвестный: «Х-фактор» меняет правила
- 09:30 «Лапти» из баклажанов и гречневый торт: простые рецепты для новогоднего стола от популярного телеведущего
- 09:14 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Фламенго»: расписание трансляций финала клубного чемпионата мира
- 09:08 Как надо питаться зимой, чтобы не набрать лишнего веса: советы известного диетолога
- 08:58 На улицах Запорожья грабители нападали на женщин, используя электрошокер
- 08:36 Боевики на Донбассе продолжают использовать лазер, один боец ВСУ травмирован
- 08:34 Легкий рецепт штоллена: печь к Рождеству нужно уже сейчас
Ельченко подсчитал количество агентов ФСБ в ООН
Как минимум половина российских дипломатов, работающих в ООН, являются скрытыми или штатными агентами ФСБ России. Такую неожиданную статистику в озвучил новый посол Украины в США Владимир Ельченко (до назначения на этот пост он возглавлял миссию Украины при ООН).
В интервью Укринформу дипломат напомнил, что в США регулярно выдворяют то одного, то другого сотрудника ООН из России (всего в секретариате ООН работает 200−300 граждан РФ).
«Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ… Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — констатировал украинский дипломат.
Он также пояснил, что 20−23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против «украинских» резолюций, «на 100 процентов зависят от нее». К таким странам Ельченко отнес, в частности, латиноамериканские Никарагуа, Кубу, африканские Венесуэлу, Бурунди и Судан, а также азиатские Мьянму и Камбоджу.
Напомним, ранее громкий скандал с обнаружением тайной базы российских шпионов разгорелся во Франции, причем это произошло накануне встречи глав государств «нормандского формата» в Париже 9 декабря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.