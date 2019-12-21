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Политика

Ельченко подсчитал количество агентов ФСБ в ООН

10:12 21 декабря 2019 237
Миссия РФ при ООН
Инф. «ФАКТОВ»

Как минимум половина российских дипломатов, работающих в ООН, являются скрытыми или штатными агентами ФСБ России. Такую неожиданную статистику в озвучил новый посол Украины в США Владимир Ельченко (до назначения на этот пост он возглавлял миссию Украины при ООН).

В интервью Укринформу дипломат напомнил, что в США регулярно выдворяют то одного, то другого сотрудника ООН из России (всего в секретариате ООН работает 200−300 граждан РФ).

«Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ… Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — констатировал украинский дипломат.

Он также пояснил, что 20−23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против «украинских» резолюций, «на 100 процентов зависят от нее». К таким странам Ельченко отнес, в частности, латиноамериканские Никарагуа, Кубу, африканские Венесуэлу, Бурунди и Судан, а также азиатские Мьянму и Камбоджу.

Напомним, ранее громкий скандал с обнаружением тайной базы российских шпионов разгорелся во Франции, причем это произошло накануне встречи глав государств «нормандского формата» в Париже 9 декабря.

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