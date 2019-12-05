Вышли на след отравителя Скрипалей: во Франции разоблачили базу тайных шпионов Путина

Мир

Во Франции, где 9 декабря состоится встреча глав государств в «нормандском формате», может разгореться очередной скандал из-за российских шпионов. Причиной для него может стать разоблачение во французских Альпах базы, которую 15 тайных сотрудников ГРУ использовала для проведения операций по всей Европе. Об этом сообщила французская газета Le Monde в опубликованном в среду, 4 декабря материале, передает Deutsche Welle..

Указанные шпионы являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ РФ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми «мертвыми почтовыми ящиками», которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.

По данным издания, один из этих шпионов, по всей видимости, был причастен к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года.

Западные спецслужбы вышли на след этой группы шпионов в ходе расследования покушения на Скрипалей.

В период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане.

Как сообщает Le Monde, эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции. Западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие улики.

Издание напоминает, что 4 декабря правительство ФРГ выслало из Германии двух российских дипломатов на фоне скандала вокруг заказного убийства бывшего чеченского полевого командира в Берлине в августе этого года. МИД ФРГ обосновал эту меру нежеланием Москвы сотрудничать в расследовании этого преступления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Австрии полковника армии обвиняют в шпионаже в пользу России, продолжавшемся на протяжении не менее 25 лет. За это ему грозит до 10 лет заключения.

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