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Происшествия

Под Киевом поезд сбил двоих неосторожных пассажиров (видео 18+)

15:30 21 декабря 2019 127
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области в городе Ирпень случилась трагедия на железной дороге. Молодые мужчина и женщина шли со станции на платформу, отвлеклись на товарный состав и не заметили локомотив, прибывающий на соседний путь. Обоим пострадавшим понадобилась госпитализация.

Видео чрезвычайного происшествия опубликовал Киев Оперативный.

В связи с произошедшим железнодорожники вновь напомнили пассажирам об элементарных правилах безопасности: для перехода через пути выделены специальные зоны, но даже там необходимо не терять бдительности и убедиться в отсутствии опасности.

Напомним, ранее в Киеве попытка перебежать через железнодорожные пути оказалась фатальной для молодого мужчины, а игры рядом с путями привели к несчастному случаю с трехлетним мальчиком.

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