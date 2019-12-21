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Под Киевом поезд сбил двоих неосторожных пассажиров (видео 18+)
В Киевской области в городе Ирпень случилась трагедия на железной дороге. Молодые мужчина и женщина шли со станции на платформу, отвлеклись на товарный состав и не заметили локомотив, прибывающий на соседний путь. Обоим пострадавшим понадобилась госпитализация.
Видео чрезвычайного происшествия опубликовал Киев Оперативный.
В связи с произошедшим железнодорожники вновь напомнили пассажирам об элементарных правилах безопасности: для перехода через пути выделены специальные зоны, но даже там необходимо не терять бдительности и убедиться в отсутствии опасности.
Напомним, ранее в Киеве попытка перебежать через железнодорожные пути оказалась фатальной для молодого мужчины, а игры рядом с путями привели к несчастному случаю с трехлетним мальчиком.
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