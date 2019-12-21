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Суд вынес неоднозначный приговор танкистке "ДНР" Дрюк, перешедшей на сторону Украины
Бывшей сообщнице боевиков «ДНР» Светлане Дрюк, ранее перешедшей на сторону Украины, суд Павлограда вынес приговор. Судьи решили, что бывшей террористке с кличкой «Ветерок» и героине российского пропагандистского фильма «Ополченочка» будет достаточно условного наказания.
Приговор был оглашен 16 декабря 2019 года в городском суде Павлограда. «Ветерок» была признана виновной в создании террористической организации (ч.1 ст. 258−3 УК Украины). Была подтверждена вина подсудимой в подборе и обучении боевиков «ДНР». В то же время было указано, что обвиняемая помогла разоблачить более 20 кадровых российских военных на оккупированной территории Донецкой области, а также предоставила ценную информацию о поставках на Донбасс боевой техники из России.
Прокуроры и обвиняемая заключили соглашение, по условиям которого «Ветерок» признала вину, а суд назначил ей три года условного срока (пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года). Приговор пока не вступил в силу — не истек срок для подачи апелляции.
Напомним, весной 2019 года Светлану Дрюк и ее детей вывезли с оккупированной территории Донбасса. Бывшая танкистка «ДНР» изъявила готовность дать показания в Гааге о российской агрессии против Украины. Также «Ветерок» сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе.
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