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Украина

Суд вынес неоднозначный приговор танкистке "ДНР" Дрюк, перешедшей на сторону Украины

18:25 21 декабря 2019 38
ветерок дрюк
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшей сообщнице боевиков «ДНР» Светлане Дрюк, ранее перешедшей на сторону Украины, суд Павлограда вынес приговор. Судьи решили, что бывшей террористке с кличкой «Ветерок» и героине российского пропагандистского фильма «Ополченочка» будет достаточно условного наказания.

Приговор был оглашен 16 декабря 2019 года в городском суде Павлограда. «Ветерок» была признана виновной в создании террористической организации (ч.1 ст. 258−3 УК Украины). Была подтверждена вина подсудимой в подборе и обучении боевиков «ДНР». В то же время было указано, что обвиняемая помогла разоблачить более 20 кадровых российских военных на оккупированной территории Донецкой области, а также предоставила ценную информацию о поставках на Донбасс боевой техники из России.

Прокуроры и обвиняемая заключили соглашение, по условиям которого «Ветерок» признала вину, а суд назначил ей три года условного срока (пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года). Приговор пока не вступил в силу — не истек срок для подачи апелляции.

Напомним, весной 2019 года Светлану Дрюк и ее детей вывезли с оккупированной территории Донбасса. Бывшая танкистка «ДНР» изъявила готовность дать показания в Гааге о российской агрессии против Украины. Также «Ветерок» сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе.

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