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Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение
Затянувшаяся оттепель в декабре уже скоро сменится снегопадами. Первыми перемену погоды почувствуют западные области Украины. Там на понедельник, 23 декабря объявлено штормовое предупреждение — ожидается мокрый снег и сильный ветер.
23−24 декабря в Карпатах ожидают снег, метели. На дорогах гололедица, объявлен «оранжевый» уровень опасности. На высокогорье Карпат порывы ветра могут достигать 25−28 м/с.
Во Львовской области не исключают, что из-за сильных снегопадов и налипания мокрого снега могут быть перебои с электроснабжением, проблемы с проходимостью для автотранспорта на отдельных участках дорог. 23−24 декабря по области ожидается дождь с мокрым снегом, в горах сильные снегопады, на дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер — с порывами до 20 м/с. А спасатели просят не парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями и под деревьями.
В Ивано-Франковской области также ждут резкого похолодания с сильными дождями. А в Закарпатье предупреждают, что непогода может начаться уже 22 декабря: на высокогорье мокрый снег, ветер усилится до 15−20 м/с, морозы до 4 градусов. На отдельных участках горных дорог гололедица, снежные заносы до 10 см.
Напомним, в Киеве из-за нетипичного теплого декабря пришлось везти снег из Карпат для обустройства сноупарка. А синоптики уже прогнозируют, какую погоду ждать в новогоднюю ночь.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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