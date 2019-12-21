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Зимнее солнцестояние 2020: когда оно и что это такое
В нынешнем 2019 году дата 22 декабря в астрономическом календаре указана как день зимнего солнцестояния. Это означает, что после самой длинной в году ночи световой день сократится до минимального значения. 22 декабря восход солнца на широте Киева ожидается в 07.56, закат в 15.56. То есть длительность светового дня достигнет минимальных восьми часов, а затем постепенно начнет увеличиваться.
Вместе с солнцеворотом 22 декабря вступает в свои права астрономическая зима. Отсчет начинается в 6.19 утра по Киеву (04.19 по всемирному времени UTC), когда условный центр Солнца пройдет через точку зимнего солнцестояния или самую южную точку эклиптики. Астрономическая зима продлится 88 дней, 23 часа и 30 минут и завершится в день весеннего равноденствия 20 марта.
В народе с днем зимнего солнцестояния связано не так много обычаев, как с его летним аналогом. Но тем не менее, во многих культурах именно к солнцевороту привязывали начало нового года. Все обряды, проводимые в этот день, были призваны обеспечить хороший урожай, мир в доме и здоровье близких в новом году. Считалось, что к этому дню важно избавиться от долгов, завершить долго откладывавшиеся дела, навести порядок в доме и с чистыми мыслями начинать новый год.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что погода в день зимнего солнцестояния постепенно начнет меняться на зимнюю, но на большей части страны пока что задержится тепло. Первыми перемену погоды почувствуют в Карпатах и на Закарпатье. Там прогнозируют сильный ветер, морозы и мокрый снег.
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