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Мир

Именем Малыша Йоды назвали коктейль (фото)

22:37 21 декабря 2019 12
малыш йода
Инф. «ФАКТОВ»

В США с каждым днем растет армия поклонников Малыша Йоды — культового персонажа нового сериала «Мандалорец» от студии Disney. Милому созданию посвящают мэмы, создают игрушки в виде малыша, а недавно в Миннеаполисе придумали коктейль, посвященный популярному киногерою.

Напиток заявлен как согревающий сердце и душу. В состав коктейля входят джин, сироп и сок лайма. Отличительные черты «маленького Йоды» — большие уши — сделаны из лайма, а огромные глаза — из специальных вишен для коктейля. Напиток подается в бокале на высокой ножке, а роль одежды юного Йоды играет особым образом намотанная салфетка, сообщает Mashable.

«Парочка таких коктейлей может заставить вас думать, что вы можете использовать Силу. Но если так получилось, что вы не 50-летний малыш с магическими способностями, то предлагаем вам оставить все связанное с Силой для настоящего Малыша Йоды и употреблять коктейли ответственно», — говорят создатели напитка.

йода

Напомним, ранее в сети показали кошку, похожую на Малыша Йоду. А Google, анализируя поисковые запросы 2019 года, признал Малыша Йоду самым популярным младенцем.

Фото thesheridanroom/Instagram

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