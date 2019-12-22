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Происшествия

Гуляла с ребенком возле полицейского стрельбища: в Николаеве женщина получила пулевое ранение (фото)

10:20 22 декабря 2019 149
пуля
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Из ряда вон выходящий инцидент произошел в Николаеве. Во время прогулки с ребенком возле стрельбища Тренингового центра ГУНП области женщина получила пулевое ранение.

Об инциденте на своей странице в Facebook написала жительница Николаева Катрина Ангелова и опубликовала сканы подтверждающих документов.

Как сообщила Ангелова, в пятницу, 20 декабря, в микрорайоне Матвеевка ее знакомая вышла на дневную прогулку с ребенком и собакой и возле полигона для стрельбы получила пулю в шею, после чего сразу же обратилась в больницу, где ей поставили диагноз «огнестрельное ранение».

«Живут они недалеко от школы милиции. Пройдя пару метров, услышала стрельбу — обернулась на свист пуль, ее поразила адская боль в шее. Естественно, первая реакция — потереть, а там кровь. Со страху прогулка закончилась, побежали домой и скоренько в больницу. При обследовании врачей был поставлен диагноз „огнестрельное ранение“! И это просто выйдя с дому, с детьми! Эта школа ничем не огорожена, никаким забором, эта пуля могла прибить ребенка. Я считаю, что не должно быть таких мест рядом с жилыми домами», — написала Ангелова.

В полиции пока никак не комментируют случившееся.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. Это случилось, когда ребенок гулял во дворе. Мальчика отвезли в больницу, но спасти его не удалось. В начале декабря Государственное бюро расследований заявило о завершении досудебного расследования убийства.

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