Происшествия

Под Николаевом ловелас утопил невесту, приехавшую к нему со свадебным платьем и кольцами (фото)

Тело женщины с привязанным к ногам камнем обнаружили в реке Южный Буг на окраине села в Николаевском районе еще 1 августа нынешнего года. Вызвали полицию и спасателей, которые вытащили труп, завернутый в одеяло на берег.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, личность убитой полицейские установили при помощи сообщений в средствах массовой информации. Серебряную цепочку и кулон на опубликованных фото узнала подруга погибшей. Личность потерпевшей 39-летней уроженки Львовской области подтвердила и молекулярно-генетическая экспертиза. Раскрывали преступление николаевские оперативники во взаимодействии с Шевченковским отделом полиции Львовщины.

Как оказалось, в 2017 году эта женщина познакомилась с мужчиной из Николаевской области, отдыхавшим в санатории на Львовщине. У них завязались отношения, и вскоре она переехала к нему в село Себино Новоодесского района. Для этого даже продала свой дом. Пара собиралась официально оформить свои отношения. Однако гражданский муж нигде не работал, и вскоре сожительница вернулась на Львовщину, чтобы заработать денег на свадьбу. После этого жених привел в дом другую даму, при этом в соцсети активно общался еще с несколькими. Но львовянке по телефону продолжал обещать жениться.

Заработав денег, женщина со свадебным платьем, кольцами и прочей свадебной атрибутикой приехала к «суженому». Но поскольку в его доме уже хозяйничала другая, то мужчина не нашел ничего лучшего, как пригласить невесту на свидание к… оврагу за селом обсудить их дальнейшие планы.

Как следует из материалов следствия, на свидании мужчина и женщина пили водку. Как объясняет ныне задержанный мужчина, его невеста, опьянев, пыталась встать, но упала с высоты около 4 метров и потеряла сознание. «Жених» так ее и оставил, и пошел спать. А утром вернулся на это место, завернул тело женщины в одеяло, привязал камень и на лодке вывез на середину реки.

Как выяснила экспертиза, смерть женщины наступила из-за того, что она захлебнулась водой, то есть, когда ее сбрасывали в реку, она еще была жива.

Мужчине объявлено о подозрении по 115 статье УК Украины (умышленное убийство), он взят под стражу и отправлен в СИЗО.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье мужчина на глазах у соседей облил бензином и поджег свою гражданскую жену. Спустя несколько дней 22-летняя Настя Ковалева скончалась в больнице.

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