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Украина

На Шулявском мосту в Киеве начали укладывать асфальт: опубликовано видео

14:53 22 декабря 2019 214
шулявский мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве приступили к выполнению финальной части работ на новом Шулявском мосту. На путепроводе началась укладка дорожного покрытия — нижней гидроизоляционной «подушки» и верхнего асфальтобетонного слоя. Работы продолжаются и в дневное, и в ночное время, что хорошо заметно на видео, снятом в районе путепровода.

После того, как асфальтирование моста завершится, необходимо будет уложить такое же покрытие на въезде на путепровод с двух противоположных сторон (с ул. Довженко и с ул. Гетьмана). Этот этап планируется завершить до 26 декабря.

На следующей стадии предстоит финальное техническое испытание путепровода. Для максимально предусмотренной нагрузки на опоры по мосту проедут восемь 30-тоннных грузовиков, а специальное оборудование измерит, как конструкция отреагирует на статическую и динамическую нагрузку. Если испытания пройдут успешно, то уже через неделю по мосту смогут проехать автомобили.

Напомним, новый Шулявский мост понадобился после того, как старый путепровод пережил несколько пожаров, а боковая конструкция начала разрушаться. На время демонтажа старого моста и в период установки новых конструкций в Киеве был перекрыт проспект Победы в районе станции метро «Шулявская». В марте 2019 года предполагалось, что все работы на мосту займут до 17 месяцев.

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