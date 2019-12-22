Стиль жизни

Когда покупать недвижимость и назначать свидания: лунный календарь на 23-29 декабря

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели с 23 по 29 декабря, когда нужно быть осторожным, заключать сделки и заниматься спортом, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

23 декабря

Символ дня: трезубец.

Характеристика: возможно избавление от давней проблемы, которая казалась неразрешимой. Если ссор и конфликтов избежать не удастся, нужно хотя минимизировать их последствия.

Бизнес и финансы: не стоит начинать новые дела — из-за убывающей Луны они будут продвигаться со скрипом. В финансовом отношении день обещает быть удачным — возможны выплаты давних гонораров или возвращение долгов, о которых вы уже успели позабыть.

Личная жизнь: лучше всего провести время с пожилыми родственниками — они будут благодарны за любой знак внимания.

Здоровье: энергии дня могут вызвать стресс, особенно у людей, предрасположенных к нему. Таблеткам лучше предпочесть травы и гомеопатию.

Уход за внешностью: под запретом находятся кремы и мази на гормональной основе. Состояние кожи лица и шеи улучшат контрастные компрессы.

Спорт: не стоит заниматься закаливанием. Хороший результат даст фитнес для мышц лица и шеи.

Дом: можно заниматься любыми домашними делами. Рекомендуется также сажать и пересаживать цветы.

24 декабря

Символ дня: кувшинка.

Характеристика: необходимо быть крайне осторожными в высказываниях — любое неосторожное слово может нарушить энергетический баланс и надолго испортить отношения с близкими людьми. В остальном день позитивный, поэтому и провести его следует в хорошем настроении — нельзя нервничать и впадать в уныние.

Бизнес и финансы: рабочие и финансовые вопросы будут решаться как будто бы сами собой, без каких-либо усилий.

Личная жизнь: необходимую помощь — как моральную, так и материальную — окажут родные и близкие люди.

Здоровье: нужно следить за артериальным давлением и при повышении принять лекарства, прописанные лечащим врачом.

Уход за внешностью: пластические операции на лице и липосакция в области живота и бедер чреваты осложнениями. Для косметических масок рекомендуется использовать натуральные жировые компоненты.

Спорт: в зале рекомендуется поработать над мышцами рук и верхней части туловища.

Дом: день подходит для любых домашних дел.

25 декабря

Символ дня: гидра.

Характеристика: энергетика дня темная и опасная, велика вероятность порчи и сглаза, от которых важно выставить защиту. Не стоит общаться с неприятными людьми и заводить ненужные связи. Защитой от стресса станет любимое занятие, для которого обязательно нужно найти время.

Бизнес и финансы: во избежание убытков финансовыми делами лучше не заниматься.

Личная жизнь: велика вероятность ссор с близкими и родными людьми, чтобы этого не произошло, лучше свести общение с ними к минимуму.

Здоровье: депрессия может привести к обострению хронических заболеваний — необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача.

Уход за внешностью: на состоянии кожи благотворно отразятся контрастные компрессы на основе травяных настоев — лучше всего использовать шалфей и зверобой.

Спорт: нельзя нагружать ноги. Хороший результат дадут кардиотренировки.

Дом: можно делать уборку в квартире, готовить еду, печь пироги.

26 декабря

Символ дня: рог изобилия.

Характеристика: не стоит никому рассказывать о своих планах — как рабочих, так и личных — со словами может уйти энергия, необходимая для их осуществления. Нельзя допускать конфликтов на пустом месте, они могут иметь серьезные последствия.

Бизнес и финансы: можно покупать недвижимость и автомобили, заключать важные сделки и подписывать серьезные договора.

Личная жизнь: свидание лучше перенести на другой день.

Здоровье: особое внимание следует уделить здоровью ротовой полости — при первом дискомфорте нужно посетить стоматолога для консультации, но лечение зубов перенести на следующий день.

Уход за внешностью: можно делать эпиляцию, удалять пигментные пятна и татуировки. Хороший результат употребление кремов и лосьонов с биоактивными добавками.

Спорт: упражнения для мышц ног и спины лучше исключить или хотя бы делать их с минимальной нагрузкой.

Дом: день идеально подходит для домашних дел.

27 декабря

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.

Характеристика: с утра даже у совершенно здоровых в психическом отношении людей может развиться мания преследования, когда будет казаться, что весь мир ополчился против. После обеда негативная энергетика пойдет на спад и страхи и фобии уже не будут давить на психику.

Бизнес и финансы: в решении важных рабочих и материальных вопросов нельзя идти на поводу у других людей — чужое влияние может негативно сказаться на развитии событий.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения — конфликт может зайти очень далеко.

Здоровье: болезни этого дня могут затянуться надолго, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: можно делать операции по увеличению груди. Рекомендуются также процедуры, направленные на укрепление структуры кожи — отшелушивание, разглаживание морщин, питание ее масками и кремами, в состав которых входит коллаген.

Спорт: от серьезных физических нагрузок нужно отказаться в пользу йоги или прогулок на свежем воздухе.

Дом: домашними делами в этот день лучше не заниматься.

28 декабря

Символ дня: древо познания.

Характеристика: день борьбы положительной и отрицательной энергетики, из-за чего возможны ссоры и конфликты, а также склонность к депрессии.

Бизнес и финансы: очень удачный день для бизнеса и финансов — ранее начатые дела начнут давать дивиденды.

Личная жизнь: встречу с друзьями и романтическое свидание лучше перенести на другой день.

Здоровье: особенно уязвимой становится гортань, поэтому на любые связанные с этой частью тела недуги нужно реагировать без промедления.

Уход за внешностью: процедуры, усиливающие регенерацию тела, окажутся бесполезной тратой времени и денег. Можно делать маникюр, педикюр и перманентный макияж.

Спорт: можно назначать кардиотренировки повышенной сложности.

Дом: хороший день для любых домашних дел.

29 декабря

Символ дня: единорог.

Характеристика: в этот день можно — и нужно! — составлять планы на ближайшее время, поскольку удастся объективно оценить «за» и «против» любого решительного действия. Удача будет сопутствовать тем, кто руководствуется мудростью о том, что под лежачий камень вода не течет, и предпочитает активные действия пустым рассуждениям.

Бизнес и финансы: не стоит приступать к реализации новых проектов, лучше завершить старые.

Личная жизнь: можно назначать свидания и признаваться в любви.

Здоровье: при первых же симптомах недомогания необходимо предпринять экстренные меры. Можно лечить аллергию.

Уход за внешностью: от процедур, сделанных при помощи аппаратной косметологии, лучше отказаться. Можно делать антистрессовые маски для лица.

Спорт: в зале рекомендуются кардиотренировки с интервалами.

Дом: не лучшее время для домашних дел, поэтому лучше перенести их на другой день.

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