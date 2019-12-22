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Спорт

Неизвестные изуродовали статую Златана Ибрагимовича (фото, видео)

17:22 22 декабря 2019 139
Статуя Златана Ибрагимовича
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Статуя знаменитого шведского нападающего Златана Ибрагимовича, установленная несколько месяцев назад возле стадиона в Мальме, подверглась новому нападению со стороны вандалов, сообщает Expressen.

Неизвестные отпилили у скульптуры нос и мизинец на ноге, а также перекрасили из золотого в серебристый цвет. Не помог даже забор, установленный вокруг памятника после предыдущих нападений на статую.

Таким образом болельщики «Мальме» продолжают выражать бурное недовольство тем, что воспитанник их любимого клуба Ибрагимович стал владельцем 25 процентов акций стокгольмского «Хаммарбю».

Кстати, в ноябре украинские журналисты, приехавшие на поединок Лиги Европы «Мальме» — «Динамо», стали свидетелями того, как фаны шведского клуба осквернили статую Ибрагимовича, надев на нее сиденье для унитаза, а голову обмотав мешком для мусора. На этом болельщики не успокоились и попытались поджечь скульптуру. После этого статуя была взята под охрану, а также обнесена забором. Не помогло…

Напомним, что почти четырехметровая статуя Златана Ибрагимовича была открыта 8 октября на площади Stadiontorget рядом с домашней ареной «Мальме». На открытии присутствовали тысячи людей. Одним из них был сам Златан Ибрагимович, который сказал, что гордится тем, что ему была воздвигнута статуя. «Когда вы приезжаете в Швецию, это то, что вы хотите увидеть, а не статую короля», — самодовольно заявил он.

Кстати, узнав о «предательстве» Златана, болельщики «Мальме» также написали на дверях дома футболиста в Стокгольме «Иуда», а также набросали под двери гнилой рыбы.

Известно, что статуя, работа стокгольмского скульптора Питера Линде, — подарок от Шведской футбольной ассоциации. Первоначально ее хотели установить у столичной «Френдс Арены». Но согласно официальному объяснению, подземный гараж мог не выдержать веса статуи.

Известно, что статуя, работа стокгольмского скульптора Питера Линде, — подарок от Шведской футбольной ассоциации. Первоначально ее хотели установить у столичной «Френдс Арены». Но согласно официальному объяснению, подземный гараж мог не выдержать веса статуи.

Теперь фанаты «Мальме», возможно, все же добьются, чтобы статую их бывшего кумира вывезли из города.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович поймал огромную рыбу.

Фото expressen. se

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