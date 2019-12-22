Мир

В России детей в школах и садиках кормили мясом с трупным ядом

В российском городе Тольятти мясо павших и больных животных без сертификатов качества направляли в детские сады и школы. Ранее в России разгорелся скандал с компанией «Конкорд», принадлежащей «повару Путина» Евгению Пригожину, который стал монопольным поставщиком продуктов в школы и детские сады.

По данным российских СМИ, в ходе проверки в Тольятти силовики изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, с признаками гниения и болезней.

Предположительно, в селах и деревнях соседних областей приобреталось мясо павших животных, уже почти разложившееся, которое подлежало захоронению в скотомогильниках. Потом продукция разделывалась, вымачивалась в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а затем замораживалась для поставки в детские сады и школы Тольятти.

Поставляли мясную продукцию в детские учреждения ООО «Мясная провинция» и ООО «Мясной провиант», пишет портал «Новости Тольятти».

Экспертиза выявила в этом мясе наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как писали «ФАКТЫ», в российской глубинке не доедают дети и падают в голодные обмороки прямо во время уроков. Из-за нищеты российские пенсионеры вынуждены подбирать продукты с истекшим сроком годности, которые выбрасывают в мусорные баки супермаркеты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter