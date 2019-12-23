Мир

В США на шоссе столкнулись сразу 69 машин – десятки людей попали в больницы (фото)

На шоссе в американском штате Виргиния произошло масштабное ДТП. По принципу цепной реакции столкнулись сразу 69 автомобилей. Медицинская помощь была оказана 51 человеку. Двое из них в критическом состоянии.

Издание New York Post пишет, что шоссе с покореженными машинами больше напоминало свалку металлолома.

Дорога была перекрыта. Точная причина ЧП выясняется. Однако, по предварительным данным, одним из факторов стала обледеневшая дорога и густой туман.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве на Оболони произошла страшная авария с фурой.

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