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Мир

В США на шоссе столкнулись сразу 69 машин – десятки людей попали в больницы (фото)

9:43 23 декабря 2019 161
Покореженные машины на шоссе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На шоссе в американском штате Виргиния произошло масштабное ДТП. По принципу цепной реакции столкнулись сразу 69 автомобилей. Медицинская помощь была оказана 51 человеку. Двое из них в критическом состоянии.

Издание New York Post пишет, что шоссе с покореженными машинами больше напоминало свалку металлолома.

Дорога была перекрыта. Точная причина ЧП выясняется. Однако, по предварительным данным, одним из факторов стала обледеневшая дорога и густой туман.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве на Оболони произошла страшная авария с фурой.

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