- 10:33 Доллар рекордно упал: сколько стоит валюта 23 декабря
- 10:22 "Идет затопление": на Львовщине сразу шесть шахт отключили от электричества
- 10:07 Дожди и туман: водителей предупредили об ухудшении погоды
- 10:01 Две девочки вместо мальчика: Вера Брежнева показала редкое семейное фото
- 09:45 Путин собирается лично запустить поезда по Керченскому мосту в Крым
- 09:43 В США на шоссе столкнулись сразу 69 машин – десятки людей попали в больницы
- 09:41 В Украине продают гражданство сотрудникам российской ФСБ: СМИ раскрыли схему
- 09:32 «Клофелинщик» убил моего брата из-за кошелька и телефона»: преступнику дали 13 лет тюрьмы
- 09:24 Алина Гросу сверкнула голой грудью на сцене
- 09:19 В Новосибирске залили каток в форме мужского члена: власти дали оригинальное объяснение
- 08:53 На Оболони в Киеве произошла страшная авария с фурой: фото с места ДТП
- 08:44 «Дождись Санта-Клауса»: собака устроила истерику, досрочно требуя подарок на Рождество
В США на шоссе столкнулись сразу 69 машин – десятки людей попали в больницы (фото)
На шоссе в американском штате Виргиния произошло масштабное ДТП. По принципу цепной реакции столкнулись сразу 69 автомобилей. Медицинская помощь была оказана 51 человеку. Двое из них в критическом состоянии.
Издание New York Post пишет, что шоссе с покореженными машинами больше напоминало свалку металлолома.
Дорога была перекрыта. Точная причина ЧП выясняется. Однако, по предварительным данным, одним из факторов стала обледеневшая дорога и густой туман.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве на Оболони произошла страшная авария с фурой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.