23.08 / 23.41 25.50 / 25.80
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Оболони в Киеве произошла страшная авария с фурой: фото с места ДТП

8:53 23 декабря 2019 16
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Оболони у торгового центра «Леруа Мерлен» произошло страшное ДТП. Днем ранее жуткая авария случилась под Харьковом.

Как сообщает ресурс «ДТП.Киев», в столице на улице Полярной столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Одна из машин оказалась на крыше у АЗС.

Есть пострадавшие. На месте ДТП находятся кареты «скорой помощи» и спасатели.

Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, 21 декабря на Житомирской трассе автомобиль «Шевроле» смертельно травмировал двух велосипедистов. А 19 декабря на 220-м километре автотрассы Одесса — Рени произошло ДТП, в котором погибли два человека, трое госпитализированы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

холод

Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер