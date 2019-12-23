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На Оболони в Киеве произошла страшная авария с фурой: фото с места ДТП
В Киеве на Оболони у торгового центра «Леруа Мерлен» произошло страшное ДТП. Днем ранее жуткая авария случилась под Харьковом.
Как сообщает ресурс «ДТП.Киев», в столице на улице Полярной столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Одна из машин оказалась на крыше у АЗС.
Есть пострадавшие. На месте ДТП находятся кареты «скорой помощи» и спасатели.
Причины аварии пока неизвестны.
Напомним, 21 декабря на Житомирской трассе автомобиль «Шевроле» смертельно травмировал двух велосипедистов. А 19 декабря на 220-м километре автотрассы Одесса — Рени произошло ДТП, в котором погибли два человека, трое госпитализированы.
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