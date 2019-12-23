"Укрзалізниця" накопила миллиарды долгов перед кредиторами, — СМИ

Деньги

«Укрзалізниця» (УЗ) накопила многомиллиардные долги перед украинскими и иностранными финучреждениями и контрагентами, обеспечивающими текущую деятельность предприятия. Об этом сообщается в статье «Железный аргумент» на сайте «Зеркало недели».

Как отмечается в материале, согласно сводным передаточным актам УЗ от 6 августа 2015 года, общий размер кредитной задолженности предприятий железнодорожного транспорта составляет более 17,553 млрд грн, из которых долги ГП «Донецкая железная дорога» — почти 3,578 млрд грн.

В 2016 году большинство кредиторов «Донецкой железной дороги» подали в суды иски о признании ПАО «Укрзалізниця» правопреемником предприятия и взыскании долга, пишет автор. После первых выигранных кредиторами судов УЗ отказалась признавать тот факт, что долги ГП «Донецкая железная дорога» перешли ей «по наследству», отмечается в материале.

«Реформирование судебной системы и формирование нового состава Верховного суда, куда пришли не только профессиональные судьи, но и авторитетные и известные в Украине юристы-ученые и адвокаты, возродили надежды кредиторов на справедливое урегулирование патовой ситуации», — говорится в статье.

Так, пишет автор, в деле № 812/1149/16 Верховный суд выразил позицию, что информация из Единого государственного реестра юридических лиц о том, что ПАО «Укрзалізниця» является правопреемником ГП «Донецкая железная дорога», считается достаточной для подтверждения такого факта.

Рассмотрение дела Большой палатой Верховного суда состоится 24 декабря 2019 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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