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Голкипер сборной Англии на людях залпом выпил стакан спиртного (видео)
Основной вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд нарушил спортивный режим во время чемпионата мира по дартсу (метание дротиков в круглую мишень) в Лондоне. Как известно, голкипер давний поклонник этого вида спорта.
В ходе турнира 25-летний Пикфорд решил развлечься и залпом выпил коктейль «Ягер бомба» (смесь ликера «Егермайстер» и энергетического напитка «Ред Булл»). По традиции, коктейль пьется каждый раз, когда кто-либо из участников за попытку выбивает 180 очков. Есть подозрение, что одной «Ягер бомбой» футболист в этот вечер не ограничился.
22 декабря 2019 г.
Отметим, в текущем сезоне Пикфорд провел в АПЛ 18 матчей, в которых пропустил 29 мячей. Во вратарском свитере сборной Англии голкипер, чья трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро, сыграл 24 поединка (20 пропущенных голов).
Напомним, что на прошлой неделе новым главным тренером Пикфорда в «Эвертоне» назначен знаменитый специалист Карло Анчелотти, недавно уволенный из «Наполи».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возлюбленная вратаря сборной Англии Пикфорда едва не осталась без пальца.
Фото Getty Images
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