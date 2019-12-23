Новые тренды в маникюре: идеи для праздничного дизайна (фото)

Стиль жизни

Зимние праздники уже на пороге. А это значит, что пора продумать вечерний наряд, прическу, макияж и маникюр. Быть неотразимой ведь хочет каждая из нас. И как сказала Софи Лорен, «ничто не делает женщину более красивой, чем уверенность в том, что она красива». Одна из слагаемых красоты — стильность. Сегодня быть в тренде очень важно для всех. Поделиться идеями дизайна в праздничном маникюре «ФАКТЫ» попросили румынского нейл-стилиста, многократную чемпионку мира по ногтевому искусству, судью международных конкурсов по нейл-арту Родику Мунтеану. Накануне зимних праздников Родика Мунтеану разработала коллекцию дизайнов праздничного маникюра. В ней и классика, и экстравагантность… Место нашлось даже символу 2020 года — Металлической Крысе.

— Родика, что посоветуете модницам для новогодней вечеринки?

— Выбор дизайнов огромный. Это и маникюр с блеском, и дизайн в оттенках синего, и френч. Блеск был модным еще в 1990-х, и сегодня он снова популярен. Его можно наносить на ноготь полностью или частично. Очень эффектно смотрится блеск на кончике ногтя (как вариант цветного френча). Маникюр с блестками — фаворит 2020 года. Блеск имеет особый шарм. Можно использовать разные его оттенки. Новогодний маникюр должен быть элегантным, а гламурный — идеальным. В новогоднюю ночь такой маникюр будет красиво смотреться с вечерним платьем с люрексом и макияжем с эффектом сияния.

Блеск – неотъемлемый атрибут праздника

Важно продумать весь образ в целом: наряд, маникюр, прическу, макияж. В праздничном маникюре важно то, чтобы он был эффектным, неординарным, создавал настроение. Его обладательница должна себя чувствовать великолепно и дарить вдохновение окружающим.

В новогоднем дизайне очень красиво и нежно смотрятся снежинки

— Какой самый необычный дизайн вам приходилось создавать?

— Это был маникюр с оленями. Я рисовала оленя больше двух часов! Зимние мотивы очень эффектны на праздничных ногтях. Это могут быть снежинки, ель, Санта-Клаус… Не бойтесь фантазировать! Новый год и Рождество — время сказки и веселья. Так почему бы не помечтать?

— Новый 2020 год — год Металлической Крысы. И это нашло отражение в ваших дизайнах маникюра. Получилось весьма симпатично.

— Год Крысы — это год изобилия, полный перспектив и благоприятных возможностей для всех знаков зодиака, поскольку Крыса приносит богатство. Год обещает быть спокойным, без потрясений и катастроф. Он благоприятен с материальной точки зрения. Особенно для того, чтобы подкопить денег. Астрологи советуют избегать в 2020 году ссор и острых дискуссий, которые чреваты неприятностями. Кризисные ситуации будут легко разрешены, если не накалять страсти. Помните, что не важно найти виновного, главное — решить проблему. В этом году нужно держаться подальше от сплетен. Металлическая Крыса — один из самых сильных знаков китайского зодиака. Это символ тяжелой работы и амбиций с успешными результатами. Люди, которые хотят добиться успеха в 2020 году, должны быть настойчивыми и учиться действовать быстро и эффективно. 2020 год станет идеальным временем для выхода многих знаков зодиака из зоны комфорта с тем, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Символ 2020 года Крыса нашла свое воплощение в праздничном маникюре

— Фаворитом праздничного маникюра называют красный цвет.

— И я с этим согласна. Считается, что красный цвет привлекает удачу. А красное белье, говорят, привлекает любовь и уберегает от сглаза.

— Любопытные приметы.

— И это еще не все. В канун Нового года наденьте новое пальто, если хотите что-то изменить в своей жизни. Чтобы получить в новом году много денег, вы должны в новогоднюю ночь иметь деньги в кармане или кошельке. А отсюда и идеи подарков, которые могут привлечь удачу. За несколько минут до полуночи подарите любимому человеку кожаный кошелек, а еще лучше положите в карман его пальто или куртки, не сказав ему об этом. Когда он наденет пальто и обнаружит в кармане новый кошелек, поверьте, будет фейерверк эмоций! А лучшие подарки для женщин — украшения, сумки, цветы, телефоны, машины… Все зависит от материальных возможностей. Важно, чтобы подарок был сделан от всего сердца. К слову, мои клиентки тоже получают от меня подарки — это сладости и шампанское.

Праздничный маникюр особо нарядный

— Как вы собираетесь отметить праздники?

— Поеду на родину в Молдову. Вкусная еда, хорошие напитки, приятное общение — это всегда настоящее удовольствие. Возможно, мы с родными и близкими пойдем в ресторан и будем праздновать до утра. Я очень люблю Новый год с его традициями и обычаями. Все мы ждем в канун этого праздника чудес, потока радости, удачи и денег. Важно в новогоднюю ночь не быть одному. Мы должны сделать праздник для друзей и родных, даря им подарки, создавая особую атмосферу. Важно, чтобы у всех было праздничное настроение.

— К слову, а как уберечь маникюр женщинам, которые будут на праздники много готовить и печь?

— Используйте перчатки из латекса. Они удобны, в них ваши руки и ногти будут защищены. Руки — визитная карточка женщины, поэтому берегите их. В зимнее время используйте крем, вечером массируйте руки хотя бы десять минут.

— Родика, а какой маникюр у вас будет в новогоднюю ночь?

— Мой выбор — длинные ногти с красным покрытием и блестками. Платье у меня будет вишневое, такого же цвета бархатные туфли на лакированном каблуке, прическа в стиле 1980-х, в ушах маленькие серьги.

Родика Мунтеану: «Важно продумать весь образ в целом: наряд, маникюр, прическу, макияж»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздников?

— Незабываемых приятных сюрпризов, радости каждый день, любви близких людей! Пусть мечты сбываются! Пусть у вас всегда будет вдохновение и здоровье!

Ранее идеями праздничного дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Тина Унгар.

Фото из альбома Родики Мунтеану

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