Происшествия

На улицах Николаева появились «доски позора» с адресами злостных должников за тепло (фото)

В Николаеве начали борьбу со злостными неплательщиками за тепло. В разных районах города появились билборды с адресами должников и суммами долга. «От Вашей уплаты зависит тепло в квартирах», сказано на плакатах, размещенных коммунальным предприятием «Николаевоблтеплоэнерго». В городе разместили 5 билбордов со списками должников за отопление, которые будут обновляться каждый месяц. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Исходя из информации на билбордах, «рекорд» принадлежит владельцам квартиры, не оплатившим более 63 тысяч гривен за тепло. У остальных граждан из черного списка долги превышают 30, 40 и 50 тысяч.

Вместе с тем, тепловики сообщают о том, какие методы борьбы с неплательщиками предусматривает закон.

Первый этап — телефонное оповещение инспекторами и автоматизированной системой должников о наличии долга, выход инспекторов по адресам должников и вручения им претензий.

Второй — обращение в суд с заявлением о взыскании долга.

Третий этап — принудительное взыскание долга через Государственную исполнительную службу, путем списания денег со счетов должника. При отсутствии таких средств взыскание происходит за счет движимого имущества — автомобилей, бытовой техники, ценных бумаг, ювелирных изделий и т. д. Может быть описан даже дом или квартира, земельный участок.

Правда, в этом перечне отсутствует метод оглашения персональных данных на билбордах. В СМИ Николаева уже задались вопросом, а насколько законен такой способ, ведь по адресам должников можно узнать их фамилии из доступных в интернете реестров. Другой вопрос, пойдут ли «опозоренные» квартиры в суд защищать свои честь и достоинство, имея десятки тысяч долга перед тепловиками?

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