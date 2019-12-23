Штрафы не помогают: в КИУ назвали самых злостных прогульщиков-нардепов

Политика

С Верховной Радой нового девятого созыва связывались надежды на сознательное поведение депутатов в зале, искоренение прогулов и «кнопкодавства». По прошествии четырех месяцев стало понятно, что от прогульщиков избавиться точно не получилось. Кроме того, есть в Раде парламентарии, которые в зале присутствуют исключительно формально, но на кнопки не нажимают.

Эффективность работы депутатов проверял Комитет избирателей Украины. По данным системы «Рада», в декабре ни разу не зарегистрировались в парламенте и ни разу не проголосовали трое народных избранников: Любовь Шпак («Слуга народа»), Роман Иванисов (внефракционный), Виталий Данилов («Батьківщина»).

Введенные в ноябре штрафы за пассивность во время голосования ситуацию особо не изменили. По-прежнему есть полсотни крайне малоактивных депутатов. Почти не голосовали в декабре Антон Яценко из фракции «За майбутнє» (из 532 голосований в декабре депутат участвовал в одном); Вадим Столар из ОПЗЖ (7% всех голосований), Игорь Палица, Андрей Деркач и Александр Абдуллин (проявили активность лишь в 9% всех голосований).

По мнению КИУ, уже можно констатировать, что штрафы не решают проблему неучастия в голосованиях. «В списке наименее активных депутатов, как правило, фигурируют достаточно состоятельные политики. Для них отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц не принципиально и не станет стимулом голосовать чаще», — объяснил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, по итогам ноября выяснилось, что в Раде есть более 80 депутатов, пропустивших свыше трети голосований.

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