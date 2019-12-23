Стрельба в Гидропарке: в Киеве введен план "Сирена"

Происшествия

В понедельник, 23 декабря, в столичном Гидропарке неизвестный выстрелил в водителя автомобиля Toyota и уехал на машине в сторону моста Патона. Ранее в Харькове подросток выстрелил женщине в лицо из пневматического оружия, а затем он стрелял в ее 20-летнего сына.

По данным «Инфоматора», стрелок из Гидропарка был на сером Volkswagen Passat. Информация о том, в каком состоянии находится пострадавший, пока что не понятно — то ли он погиб, то ли серьезно пострадал.

Сообщается, что инцидент произошел возле кафе «Очеретяный кот», и что полиция ввела специальную операцию «Сирена». О нападавшем известно лишь то, что ему на вид 30−40 лет, и что он высокого роста. Лицо стрелка закрывала бандана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре 19-летний парень выстрелил в голову 15-летней девушке, а потом попытался покончить с собой.

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