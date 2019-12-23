- 16:20 Советский герб останется: глава Института нацпамяти объяснил, почему невозможно «декоммунизировать» «Родину-Мать»
- 16:16 Тюрьма не сломила: вышел трейлер фильма «Стрельцов» о легендарном футболисте
- 16:15 Дело Шеремета: полиция сообщила о новом доказательстве причастности Антоненко к убийству журналиста
- 16:08 Стрельба в Гидропарке: в Киеве введен план "Сирена"
- 15:56 Нюшу затравили в сети за необычное имя дочери
- 15:54 "Я был неправ": Джонсон сделал заявление о "перезагрузке" отношений Великобритании и России
- 15:38 Житель Запорожья устроил резню на автобусной остановке: есть убитые и раненые
- 15:34 "Путин может на него полностью рассчитывать": СМИ "раскопали" шпионское прошлое главы Nord Stream
- 15:30 Штрафы не помогают: в КИУ назвали самых злостных прогульщиков-нардепов
- 14:53 "Ощадбанк" закроет часть своих отделений: что об этом известно
- 14:45 СМИ рассказали об обысках в «5 элементе»: клуб называет их масштабной провокацией по политическим мотивам
- 14:43 В Украине прошли выборы в ОТО: "Слуга народа" получает только треть мандатов
Стрельба в Гидропарке: в Киеве введен план "Сирена"
В понедельник, 23 декабря, в столичном Гидропарке неизвестный выстрелил в водителя автомобиля Toyota и уехал на машине в сторону моста Патона. Ранее в Харькове подросток выстрелил женщине в лицо из пневматического оружия, а затем он стрелял в ее 20-летнего сына.
По данным «Инфоматора», стрелок из Гидропарка был на сером Volkswagen Passat. Информация о том, в каком состоянии находится пострадавший, пока что не понятно — то ли он погиб, то ли серьезно пострадал.
Сообщается, что инцидент произошел возле кафе «Очеретяный кот», и что полиция ввела специальную операцию «Сирена». О нападавшем известно лишь то, что ему на вид 30−40 лет, и что он высокого роста. Лицо стрелка закрывала бандана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре 19-летний парень выстрелил в голову 15-летней девушке, а потом попытался покончить с собой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»