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Парень выстрелил в голову студентке в общежитии: детали жуткого инцидента в Днепре
В Днепре 15-летняя девушка получила огнестрельное ранение головы, после чего ее экстренно госпитализировали. 19-летний стрелок после случившегося стрелял себе в грудь, однако выжил. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Напомним, накануне в Херсоне подростки затеяли «разборку», которая закончилась стрельбой и ранением 15-летнего парня.
Инцидент произошел во вторник, около 21:50, в коридоре общежития № 2 Днепровского национального университета.
Орудие преступления найдено и изъято — это оказался пистолет, переделанный под патрон Флобера.
Фото полиции
На данный момент парня задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
В комментарии Информатору-Днепр Игорь Майденко, заведующий приемным отделением детской больницы, куда доставили пострадавшую, сообщил, что пуля попала в висок, пробила кожный покров и застряла в мягких тканях. В настоящее время ее готовят к хирургическим манипуляциям, состояние оценивается как стабильное.
Напомним, на днях в Днепре задержали вероятного преступника, который 17 октября расстрелял из пневматического оружия автомобиль возле отеля «Прибой» на Набережной Заводской.
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