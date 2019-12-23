Тюрьма не сломила: вышел трейлер фильма «Стрельцов» о легендарном футболисте (фото, видео)

Спорт

Опубликован первый трейлер фильма «Стрельцов» о легендарном советском футболисте, который выйдет в прокат в апреле 2020 года.

«Фильм расскажет о непростой, но насыщенной жизни Стрельцова, от детства на рабочих окраинах до обретения статуса суперзвезды советского и мирового футбола. Начав как любитель, уже в 19 лет Стрельцов в составе советской сборной выиграл Олимпийские игры.

Крест на карьере футболиста поставило государство — в 1958 году его приговорили к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании. Многие тогда посчитали, что обвинение было ложным — человек буйного нрава, Стрельцов был неугоден руководству страны. Впоследствии именем футболиста был назван стадион московского «Торпедо».

Главную роль в картине исполнил актер Александр Петров. Другие роли достались Александру Яценко, Виталию Хаеву и Виктору Добронравову. Режиссер фильма — сын Алексея Учителя Илья", — пишет Rollingstone.ru.

Эдуарда Стрельцова называют одним из лучших советских футболистов за всю историю футбола. В 17 лет он дебютировал в сборной Советского Союза, сделав в первых двух матчах против Швеции и Индии по хет-трику, в 18 лет в составе «Торпедо» стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а в 19 — олимпийским чемпионом.

Но в начале 1957 года футболиста вовлекли в скандал с участием высокопоставленных членов правительства, причиной которого стало нежелание жениться на дочери одного из членов политбюро. Через год после инцидента Эдуарда, отдыхавшего на даче в компании футболистов и девушек, обвинили в изнасиловании и арестовали.

Показания против нападающего были запутанными и противоречивыми, но обиды, нанесенные чиновникам, дали о себе знать, и на суде Стрельцова вынудили признаться в преступлении в обмен на обещание сохранить место в сборной на чемпионате мира 1958 года. Однако этого не произошло: Эдуарда приговорили к 12 годам лишения свободы в лагерях ГУЛАГа и лишили возможности когда-либо вернуться в большой спорт.

Находясь в тюрьме, Стрельцов подвергся жестокому нападению и четыре месяца пролежал в больнице. В 1963 году власти досрочно освободили Стрельцова из-под стражи (он провел в лагерях почти пять лет), и футболист вернулся в Москву. Более того, форвард вернулся в большой футбол, став в 1967 и 1968 годах лучших футболистом СССР. Умер Эдуард Стрельцов 22 июля 1990 года от рака легких.

На аллее спортивной славы в московских «Лужниках» установлен памятник прославленному футболисту,

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о нелегкой судьбе прославленного футболиста Эдуарда Стрельцова.



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