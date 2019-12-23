Происшествия

Пока в суде Киева слушается апелляция на арест ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), следствие решило обнародовать новые данные о возможной связи подследственного с подрывом автомобиля журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Новые данные касаются предмета, который был изъят при обыске в квартире Антоненко. В полиции называют находку «миной», а конкретно «боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, промышленно изготовленной и выхолощенной кустарным способом».

По результатам взрывотехнической экспертизы был сделан вывод, что вещество, использовавшееся при подрыве автомобиля Павла Шеремета, аналогично тому, остатки которого нашли на выхолощенной мине, изъятой у Антоненко. В обоих случаях речь идет о взрывчатом веществе на основе гексогена.

При этом лица, имеющие отношение к военному делу, результатами экспертизы были крайне удивлены: взрывчатка на основе гексогена фигурировала во множестве взрывов.

«С таким же успехом „аналогичное вещество“ можно „пришить“ почти к любому взрыву в Украине. Даже „Моторолу“ в Донецке тем же пластидом хлопнули, может это Антоненко тоже?» — иронизирует волонтер и блогер Роман Синицын.

Проводил экспертизу Киевский НИИ судэкспертиз при Минюсте. Назначено еще одно исследование. Предстоит идентифицировать смешанные биологические следы, обнаруженные на корпусе мины и внутри него.

Напомним, Киевский апелляционный суд 23 декабря должен еще раз вернуться к решению об аресте Антоненко, изучить новые данные по делу (например, алиби подозреваемого), а после этого подтвердить правомерность ареста или сменить меру пресечения.

Суд проходит в небольшом зале, рассчитанном не более чем на 35 человек. Доступ в суд ограничен. Побратимы Антоненко, пришедшие его поддержать, находятся в коридорах суда и на улице под зданием. К суду стянуты подразделения Нацгвардии.

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