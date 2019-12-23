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Украина договорилась с боевиками об обмене пленными до Нового года (видео)
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на заседании 23 декабря договорилась, как будет происходить обмен украинцев, удерживаемых в плену в ОРДЛО. По данным украинской стороны, в застенках на оккупированной территории пребывают 250 заложников. О том, что переговорщикам все же удалось прийти к определенному результату и договориться об обмене до конца года подтвердила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Украину на встрече.
Представитель Украины в переговорной группе Валерия Лутковская уточнила, что списки на обмен «дошлифовываются». Лутковская надеется, что удастся вызволить пленников, не попавших в большой обмен 2017 года. «Сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену», — заявила она.
Как сообщает Liga.net, ссылаясь на источники в Офисе президента, пока что достигнуто соглашение, что менять будут не «всех на всех» (как предполагалось ранее), а «всех установленных на всех установленных».
Переговорщики от России после заседания также подтвердили, что на встрече не звучала конкретная дата, а лишь достаточно условный срок — «до Нового года».
В ОРДЛО дали понять, что списки на обмен придется готовить заново, несмотря на то, что Украина много раз передавала перечень лиц, которые предположительно все еще пребывают в застенках на оккупированной части Донбасса. Наличие ряда пленников сторона ОРДЛО на переговорах не подтверждала, потому фамилий может не оказаться в итоговом списке «всех установленных».
Напомним, 18 декабря переговоры «минской группы» об обмене пленными сорвались. Несколько десятков человек, которых украинская сторона была готова передать на оккупированные территории, отказались возвращаться в ОРДЛО.
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