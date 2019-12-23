Спорт

«Динамо» вернуло из «Зари» Русина и не интересуется Иванисеней

Нападающий молодежной сборной Украины Назарий Русин (на фото), который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую «Зарю», возвращается в «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.

Пока «Динамо» ожидает решения УЕФА по ситуации с Артемом Бесединым, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста, и 21-летний Назарий поедет на зимние сборы с командой Алексея Михайличенко.

Добавим, что нападающий выступал в составе «Зари» с начала нынешнего сезона. Он провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) — в квалификации Лиги Европы.

Кроме того, как сообщает официальный сайт ФК «Динамо», продавать или обменивать футболистов столичный клуб не планирует, как и не интересуется полузащитником «Зари» и сборной Украины Дмитрием Иванисеней.

Также отмечается, что «Динамо» планирует летом вернуть находящихся в аренде в «Заре» игроков «молодежки» — защитника Александра Тымчика и полузащитника Богдана Леднева, забившего в премьер-лиге девять мячей.

Выйдя из отпуска 10 января и пройдя медосмотр, команда Алексея Михайличенко проведет два тренировочных сбора в турецком Белеке (первый — 15 — 28 января, второй — 2 — 16 февраля). Во время подготовки к весенней части сезона «бело-синие» проведут 13 спаррингов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Назарий Русин посвящает свои голы умершему брату.

Фото ФК «Динамо»

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