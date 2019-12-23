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Происшествия

Хотели отомстить: в Киеве разоблачили группу телефонных "минеров", работавших на заказ (фото, видео)

18:04 23 декабря 2019 25
минеры
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве вычислили группировку телефонных «минеров». Они регулярно сообщали в полицию о якобы заложенной взрывчатке в крупном торгово-развлекательном центре в Голосеевском районе. Работа ТРЦ после поступления угрозы срывалась, посетители эвакуировались, взрывотехники проверяли здание, но, ожидаемо, ничего взрывоопасного не находили.

За последний год телефонные хулиганы успели 15 раз провернуть свой трюк, прежде чем преступную группу наконец задержали.

минеры

СБУ выяснила, что в группировку входили трое жителей столицы, а руководил «псевдоминерами» киевский бизнесмен. Примечательно, что ранее предприниматель возглавлял службу охраны упомянутого ТРЦ, а потому прекрасно понимал, какой вред причиняет своими действиями. Также выяснилось, что за каждый звонок с угрозами хулиганы получали от «шефа» 100−150 долларов.

Следователи считают, что с помощью лжеминеров бизнесмен пытался не так напугать, как отомстить новому руководству ТРЦ. Между старыми и новыми руководителями был давний коммерческий спор, который стороны не нашли способа решить цивилизованно.

Сейчас задержанную «четверку» собираются привлечь по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе (ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса). Организатор арестован на два месяца с залогом 2 млн гривен, а исполнителям назначили домашний арест.

Напомним, ранее в Кабмине поддержали идею о том, чтобы жестче наказывать телефонных минеров — конфисковывать их имущество и увеличить максимальный срок за решеткой. В Киеве в текущем году было несколько случаев, когда телефонные хулиганы парализовали работу больниц, школ, торговых центров.

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